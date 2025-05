Mercato ex OM : On en sait plus sur l’avenir de Steve Mandanda !

Marseille s’apprête à disputer le dernier match de sa saison à domicile face à Rennes, ce samedi. Un match qui permettra aux supporters de revoir Steve Mandanda, l’ancien portier de l’OM, qui aurait pris une décision pour la suite de sa carrière.

Le match opposant l’OM au Stade Rennais devrait être une rencontre avec beaucoup d’importance ! Déjà assuré de finir sur le podium et donc de se qualifier directement en Ligue des Champions pour la saison prochaine, les Phocéens peuvent encore sécuriser leur deuxième place, en s’imposant samedi. Et en plus de cet enjeu important pour finir cette saison en beauté, les supporters présents au Vélodrome pourront revoir l’ancien gardien star de l’OM : Steve Mandanda.

Portier du Stade Rennais depuis 2022, l’ancien international français s’est vu relégué à un rôle de numéro deux depuis l’arrivée au club de Brice Samba. À 40 ans, Mandanda commence petit à petit à perdre du temps de jeu, lui qui aura connu sa première rencontre en pro en 2004. Et si les doutes sont permis sur la suite de sa carrière, c’est son entraîneur Habib Beye qui répond à un potentiel départ à la retraite du portier français.

Pas de jubilé pour l’ancien gardien star de l’OM !

Interrogé sur la potentielle titularisation du quadragénaire au Vélodrome samedi, l’entraîneur du Stade Rennais a répliqué en indiquant qu’il ne devrait pas y avoir de jubilé pour Steve Mandanda. « Ce qui est important pour nous, c’est qu’on soit performant à Marseille, on ira avec l’équipe la plus performante possible, a indiqué Beye. Après, je ne pense pas que Steve soit dans une logique d’arrêter sa carrière, donc il n’y a pas de jubilé. »

Il serait donc peu probable de voir le portier commencer ce match en tant que titulaire, lui qui devrait donc continuer de jouer au foot encore une année au minimum. Avec ses 554 matchs de Ligue 1, nul doute que le joueur est une légende du championnat français, et il ne compte donc pas s’arrêter là. « Il n’a pas l’intention de prendre sa retraite, a répété Beye. Et je lui dis : continue à jouer ». Brice Samba devrait donc logiquement commencer cette partie.