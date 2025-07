Mercato ex OM : Perrin, c’est pas Valladolid !

Formé à l’Olympique de Marseille, Lucas Perrin poursuit sa carrière à l’étranger. À 26 ans, le défenseur central vient de s’engager jusqu’en 2027 avec le Sporting Gijón, club évoluant en deuxième division espagnole. Une nouvelle étape pour l’ancien Marseillais, qui n’avait cessé de bouger depuis son départ du club phocéen.

Après avoir quitté l’OM en 2021 pour rejoindre le Racing Club de Strasbourg, Perrin y a disputé trois saisons pleines (2021-2024), avant de tenter l’aventure en Allemagne, avec Hambourg en Bundesliga 2 à l’été 2024. Un passage express, puisqu’il avait été prêté dès le mois de janvier 2025 au Cercle Bruges, en Jupiler Pro League, sans y trouver la stabilité escomptée.

C’est donc en Espagne, au Sporting Gijón, que Lucas Perrin espère relancer sa carrière. Le club asturien, 11e du dernier championnat de LaLiga Hypermotion (D2 espagnole), a officialisé ce lundi la signature du Français, libre de tout contrat. Le natif de Marseille cherchait depuis plusieurs semaines un projet à long terme, et a choisi de s’installer dans la péninsule ibérique.

Cette arrivée marque une nouvelle expérience à l’étranger pour Perrin, passé par la Ligue 1, la Bundesliga 2 et le championnat belge. S’il n’a pas encore commenté officiellement sa signature, il devrait rapidement être présenté à la presse locale et participer à la reprise de l’entraînement avec Gijón, qui ambitionne de jouer les premiers rôles en championnat cette saison.

OFFICIAL: Real Sporting de Gijón have signed centre-back Lucas Perrin (26) on a free transfer from Hamburger SV on a contract until June 2027.#RealSporting #LaLiga2 #Transfers pic.twitter.com/l7DpEVm0Pa

— Transfers247 – La Liga (@t247laliga) July 8, 2025