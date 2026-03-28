Mercato Ex OM : polémique inattendue autour de De Zerbi !

Alors que la succession d’Igor Tudor se prépare du côté de Tottenham Hotspur, un nom semblait prendre de l’avance. Mais une polémique vient déjà perturber le dossier.

Roberto De Zerbi, ancien coach de l’Olympique de Marseille, est évoqué comme favori pour prendre les rênes du club londonien. Une perspective qui ne fait pourtant pas l’unanimité.

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L’association de supporters LGBTQI+ des Spurs, Proud Lilywhites, a publiquement exprimé son opposition. Dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux, le groupe critique les prises de position de l’entraîneur italien concernant Mason Greenwood.

No to De Zerbi pic.twitter.com/TxShw3YjwY — Proud Lilywhites (@SpursLGBT) March 27, 2026

Des déclarations jugées problématiques

Les supporters reprochent à De Zerbi d’avoir défendu Greenwood en tenant des propos perçus comme minimisant la gravité des faits reprochés au joueur. Une position jugée incompatible avec les valeurs d’inclusion et de responsabilité que le club doit incarner.

Dans leur communiqué, ils expliquent notamment :

« Quand quelqu’un à ce poste défend publiquement un joueur comme Mason Greenwood […] cela envoie un signal ».

Le message est clair : pour eux, le choix du futur entraîneur doit aussi refléter des valeurs fortes.

Un dossier qui pourrait se tendre

Cette prise de position intervient à un moment clé, alors que Tottenham n’a pas encore officialisé son futur entraîneur. Si De Zerbi reste une piste sérieuse, cette contestation pourrait peser dans la réflexion des dirigeants.

Un dossier qui montre, une fois encore, que les choix sportifs dépassent désormais le simple cadre du terrain.