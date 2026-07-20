Mercato ex OM : Quel point de chute pour Bamba Dieng ?

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au FC Lorient, Bamba Dieng dispose de plusieurs options pour poursuivre sa carrière. Si plusieurs clubs britanniques ont manifesté leur intérêt, Africafoot indique que les pistes les plus sérieuses conduiraient finalement vers la France ou l’Espagne.

Un mercato animé pour Bamba Dieng

À 26 ans, Bamba Dieng s’apprête à choisir un nouveau défi après avoir quitté le FC Lorient à l’issue de son contrat. L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille n’a pas prolongé avec les Merlus et figure désormais parmi les joueurs libres les plus suivis de ce mercato.

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Selon TEAMtalk, ses représentants échangent actuellement avec plusieurs clubs britanniques afin d’identifier le projet sportif le plus adapté à son profil. Plusieurs formations ont ainsi pris des renseignements sur l’international sénégalais.

Toujours d’après TEAMtalk, Bournemouth s’est rapidement intéressé à son dossier, notamment en raison des relations entretenues avec le FC Lorient. L’ancien Marseillais ne serait toutefois pas convaincu par la perspective d’occuper un rôle limité dans l’effectif du club anglais.

Hull City et Wrexham passent à l’offensive

Selon TEAMtalk, Hull City fait partie des candidats les plus actifs pour recruter Bamba Dieng. Le club de Championship aurait transmis une offre jugée attractive afin de renforcer son secteur offensif.

Le média britannique ajoute que Wrexham est également très ambitieux dans ce dossier. Le club gallois aurait même présenté la proposition salariale la plus importante de son histoire pour tenter de convaincre l’ancien attaquant de l’OM de rejoindre son projet.

D’après la même source, West Ham et Middlesbrough ont également été informés de la disponibilité du joueur, sans que les discussions n’aient, à ce stade, atteint le même niveau d’avancement.

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La France et l’Espagne restent les pistes les plus crédibles

Malgré cet intérêt venu d’Angleterre, Africafoot affirme que l’avenir de Bamba Dieng pourrait finalement s’écrire ailleurs. Le média indique que la France et l’Espagne constituent aujourd’hui les destinations les plus crédibles pour l’attaquant sénégalais.

Africafoot précise également que Al Shabab, en Arabie saoudite, ainsi qu’Amedspor, promu dans le championnat turc, suivent eux aussi la situation du joueur.

À ce stade, aucune décision n’a encore été prise par Bamba Dieng. L’ancien Olympien poursuit sa réflexion avant de choisir le projet qui lui permettra de relancer sa carrière après son départ du FC Lorient.