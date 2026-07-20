Mercato OM : Genesio a déjà tranché pour ses deux attaquants ?

Qui mènera l’attaque de l’OM la saison prochaine ? Selon les informations de L’Équipe, Bruno Genesio souhaite s’appuyer sur Igor Paixão et Amine Gouiri, deux joueurs considérés comme des éléments clés de son projet malgré les sollicitations dont ils font l’objet.

Alors que l’OM doit encore réaliser plusieurs ventes pour répondre à ses contraintes financières, le quotidien sportif indique que le club n’envisage pas de se séparer d’Igor Paixão. Selon L’Équipe, il n’existe pas de véritable marché autour de l’ailier brésilien à l’heure actuelle, ce qui renforce l’idée de le conserver pour la saison 2026-2027.

Gouiri attire l’étranger, mais l’OM veut le garder

La situation est légèrement différente concernant Amine Gouiri. Toujours selon L’Équipe, l’international algérien dispose de courtisans en Italie et en Allemagne. Son profil est néanmoins très apprécié par la nouvelle direction sportive ainsi que par le staff de Bruno Genesio.

Le quotidien précise que l’attaquant de 26 ans fait partie des joueurs sur lesquels l’OM aimerait s’appuyer cette saison, même si une offre particulièrement importante pourrait toujours rebattre les cartes dans un contexte financier contraint.

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Une attaque qui prend forme

Après le départ de Mason Greenwood, l’attaque marseillaise est en pleine reconstruction. Si cette tendance se confirme, Igor Paixão et Amine Gouiri devraient constituer deux des principaux atouts offensifs de Bruno Genesio lors de la saison 2026-2027, tandis que la direction olympienne poursuit son travail sur les autres dossiers du mercato.