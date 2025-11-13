Mercato ex OM : Rabiot déjà indispensable à l’AC Milan !

Ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot n’a eu besoin que de quelques semaines pour imposer sa marque à l’AC Milan. Arrivé cet été en Lombardie après un départ mouvementé de l’OM, consécutif à un clash avec Jonathan Rowe, le Français a déjà conquis San Siro par son impact et sa régularité. En seulement six rencontres sous le maillot rossonero, le milieu de terrain a démontré toute l’étendue de son influence dans le collectif de Massimiliano Allegri.

Son adaptation express n’a pas échappé aux observateurs du club, à commencer par Massimo Ambrosini, légende du Milan et consultant pour la Gazzetta dello Sport. L’ancien capitaine milanais n’a pas tari d’éloges sur le joueur formé au PSG : « Rabiot, c’est Rabiot », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Ricci a bien joué au milieu (contre Parme). Mais Rabiot, c’est Rabiot et, à certains égards, il est irremplaçable dans cet AC Milan. Son absence s’est faite sentir. Qu’est-ce qui rend le Français si spécial ? Son statut international, son expérience, sa capacité à lire le jeu. Et bien sûr, ses jambes. Rabiot est capable de couvrir le terrain comme peu de milieux de terrain en Italie. »

Ces mots illustrent parfaitement l’importance de l’ancien joueur de l’OM dans l’équilibre du milieu milanais. Positionné souvent en relayeur gauche, Rabiot apporte à la fois puissance, volume de jeu et justesse technique, des qualités précieuses dans le système d’Allegri. Son influence se traduit aussi par une meilleure maîtrise du tempo, permettant au Milan de mieux gérer ses temps faibles et de relancer rapidement vers l’avant.

Grâce à cette montée en puissance, le club lombard s’accroche au haut du classement. Après douze journées, l’AC Milan pointe à la 3e place de la Serie A, à seulement deux points du leader, l’Inter Milan. Une dynamique solide à laquelle Adrien Rabiot n’est pas étranger. À 30 ans, le Français semble avoir trouvé à Milan un environnement idéal pour s’affirmer encore davantage comme l’un des milieux les plus complets d’Europe.