Mercato ex OM : Ruslan Malinovskyi change d’air !

L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Ruslan Malinovskyi, se rapproche d’un nouveau défi en Turquie. Selon les informations publiées par le journaliste mercato Fabrizio Romano, l’international ukrainien va rejoindre Trabzonspor après son départ du Genoa.

Le dossier semble désormais bouclé pour l’ex-joueur de l’OM. Sur son compte X, le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a annoncé : « Ruslan Malinovskyi à Trabzonspor, c’est parti ! Info exclusive révélée ici en avril, sur le point d’être confirmée. Malinovskyi quitte Gênes en tant qu’agent libre et signera un contrat de trois ans en Turquie. »

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Ruslan Malinovskyi tourne une nouvelle page après l’OM

🚨🩵🤎 Ruslan Malinovskyi to Trabzonspor, here we go! Exclusive news revealed here on April, set to be confirmed. Malinovskyi leaves Genoa as free agent and will sign a three year deal in Turkey. 🇺🇦🇹🇷 pic.twitter.com/tiIJbbO4SP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026

Passé par l’Olympique de Marseille lors de la saison 2022-2023, Ruslan Malinovskyi avait été recruté en provenance de l’Atalanta Bergame. Le milieu offensif ukrainien avait disputé plusieurs rencontres sous les couleurs marseillaises avant de poursuivre sa carrière en Serie A avec le Genoa.

À Marseille, le joueur de 33 ans avait notamment été utilisé dans un rôle de relayeur ou de meneur excentré. Malgré quelques prestations remarquées, son passage n’avait jamais réellement pris l’ampleur espérée sur la Canebière. L’OM avait ensuite acté son départ définitif après son prêt en Italie.

Trabzonspor mise sur l’expérience de l’ancien Marseillais

Avec cette arrivée annoncée, Trabzonspor récupère un joueur expérimenté du football européen, habitué aux compétitions continentales et aux joutes de haut niveau. Le club turc poursuit ainsi son recrutement avec un profil technique capable d’apporter de la créativité au milieu de terrain.

Pour Ruslan Malinovskyi, ce transfert représente également une opportunité de relancer une nouvelle dynamique après son expérience italienne au Genoa. L’ancien joueur de l’OM devrait s’engager pour trois saisons selon les informations communiquées par Fabrizio Romano, une tendance désormais très avancée dans ce dossier mercato.