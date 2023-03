Mercato ex OM : Sampaoli répond aux rumeurs de départ !

A quelques heures d’un choc en Europa League qui risque de sceller son avenir, Jorge Sampaoli a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse. Le coach argentin semble confiant et ne veut pas écouter les rumeurs.

L’Olympique de Marseille a laissé filer Jorge Sampaoli à cause du recrutement qui n’était pas à la hauteur de ses espérances. Finalement, l’Argentin a retrouvé un banc quelques semaines plus tard, au FC Séville mais l’aventure ne se déroule pas au mieux. Il y a quelques jours, il a essuyé une lourde défaite sur le score de 6-1 face à l’Atletico de Madrid. Ce jeudi, son match en Europa League contre Fenerbahçe peut lui coûter cher. En conférence de presse ce mercredi, il répond aux questions concernant son poste.

Ces rumeurs qu’il y a dans les médias, je ne les écoute pas, elles ne m’envahissent pas — Sampaoli

🗣️ Sampaoli: « Hay que jugar con energía y libertad, porque estar presionados es lo peor que nos puede pasar ». #UEL 🏆#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 8, 2023

« On est dans une situation délicate en LaLiga. Il faut être plus unis et faire confiance aux joueurs que nous avons et les remplaçants des quelques absences. Nous savons que nous avons deux compétitions à la fois très importantes. A Séville j’ai été heureux à un autre moment et dans une autre réalité, mais je suis revenu pour apporter. Je suis convaincu de donner tout mon savoir et ma capacité pour que cela change. Le reste, ces rumeurs qu’il y a dans les médias, je ne les écoute pas, elles ne m’envahissent pas. Je suis venu ici pour une mission et jusqu’à la dernière minute, je vais laisser ma peau pour ça. J’ai dû remplacer un très bon entraîneur qui avait reçu une offre sur la table. Ce coach, le meilleur de l’histoire du club, a dû partir. C’est un deuxième processus sur le même site, nous avons eu une amélioration transitoire qui doit être consolidée pour que le club n’ait pas à avoir peur de la réalité. Nous sommes à trois points du douzième et c’est ce que nous devons regarder. Ce que je fais, c’est travailler pour que nous réussissions dans l’honnêteté. Ces deux dernières défaites m’ont causé de l’inconfort et de la responsabilité de donner aux joueurs plus de sécurité pour sortir de ce mauvais moment. Ce qui se passe au niveau du club affectera les personnes liées à ces postes, mais c’est autant ce qui nous amène à améliorer le sport et faire en sorte que ces problèmes ne nous atteignent pas. Donner la priorité au sport. On a le sentiment que quand l’équipe ne joue pas bien, c’est uniquement à cause des défenseurs centraux. Il y a beaucoup de situations de turnovers qui nous empêchent de récupérer au-delà que la ligne soit à quatre ou à cinq. Excuser les absences c’est facile, mais il y a une réalité structurelle qu’il faut accompagner pour que l’équipe ne souffre pas. Quand l’équipe joue mieux, ce transit se verra beaucoup moins. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/03/23)