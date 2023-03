OM : Un ancien joueur décrié livre de précieux conseils à Leonardo Balerdi !

« Dans ces périodes, il faut temporiser, positiver, rester dans sa bulle, éviter les réseaux sociaux ou la presse. Forcément, quand on se fait siffler, ce n’est pas plaisant mais en venant à l’OM, tu sais que ça peut faire. partie du truc. Le plus important est de ne pas se cacher sur le terrain, ne jamais baisser les bras ni douter et garder son calme. Il faut travailler pour retourner la situation et prendre chaque match comme une guerre. Son problème est qu’il s’autoflagellait après ses mauvais matches, il s’était mis dans la tête qu’il n’allait pas y arriver, confie l’entourage d’un joueur qui a connu le haut et le très bas en Provence. Il y a eu une vraie descente aux enfers après un match où il était sorti sous une bronca, mais son entraîneur l’avait soutenu publiquement et en privé. Il savait qu’en cinq ou six bons matches, il pourrait retourner le public. Les sifflets font partie du quotidien, il ne faut pas les entendre. Mais quand on est footballeur, toute ta vie est liée à ton travail. Quand ça va mal, c’est ta vie privée qui est touchée. Être bien entouré peut faire un peu oublier la déprime, surtout pour un étranger, qui n’est là dans la ville où il joue que pour son métier » Un ancien joueur de l’OM (08/03/23)