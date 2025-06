Mercato ex OM : Thauvin fait un choix fort !

Les supporters de l’Udinese ont de quoi se réjouir ! Selon La Gazzetta dello Sport, Florian Thauvin a prolongé son contrat avec le club italien jusqu’en 2026. Une annonce qui renforce la position du Français en tant que leader de l’équipe pour la saison à venir.

Cette décision marque un retour au calme pour l’Udinese. D’après les dernières informations en provenance d’Italie, après une saison convaincante, Thauvin s’est affirmé comme un pilier incontournable de l’équipe.

À 32 ans, l’ancien joueur de l’OM, qui évolue à l’Udinese depuis 2022, continue son aventure en Serie A. Selon La Gazzetta, le joueur se dit « heureux dans sa vie en Italie » et compte bien continuer à guider son équipe. Durant la saison écoulée, il a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives, confirmant ainsi son rôle de leader technique et mental au sein de l’équipe. Le club, satisfait de ses performances, a choisi d’activer l’option pour prolonger son contrat, mettant ainsi fin aux spéculations concernant un éventuel départ.

Une prolongation qui sécurise l’avenir de Thauvin

Cette prolongation met un terme aux rumeurs concernant un retour en France ou un transfert vers un autre club. Les supporters udinais peuvent désormais se réjouir de conserver un joueur d’expérience et de talent. À 32 ans, Florian Thauvin apporte la maturité et le leadership nécessaires pour viser une saison solide en Serie A.