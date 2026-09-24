Mercato ex OM : un choix fort se prépare pour Adrien Rabiot !

Adrien Rabiot pourrait bien s’inscrire dans la durée du côté de l’AC Milan. Selon les informations relayées en Italie, l’ancien milieu de terrain de l’OM serait proche de prolonger son contrat avec les Rossoneri pour plusieurs saisons supplémentaires. Une trajectoire spectaculaire après son départ agité de Marseille il y a un an.

Une prolongation longue durée en préparation

Arrivé à Milan après avoir quitté l’OM dans un contexte tendu, Adrien Rabiot a progressivement pris une place importante dans le projet milanais.

Sous les ordres de Ruben Amorim, le Français a convaincu par ses performances et son professionnalisme. Le technicien portugais avait d’ailleurs publiquement affiché sa volonté de le conserver :

« C’est un joueur crucial pour notre projet, j’aime tout chez lui. On veut le garder et, si on peut, renouveler son contrat. »

Selon La Gazzetta dello Sport, les discussions avanceraient vers une prolongation d’au moins deux ans, avec potentiellement une troisième saison en option, ce qui pourrait emmener Rabiot jusqu’en 2031.

Jusqu’à 36 ans à Milan ?

Rabiot est actuellement lié au club lombard jusqu’en 2028. En cas d’accord sur la nouvelle formule évoquée, il pourrait donc rester jusqu’à ses 36 ans.

Le milieu français a réalisé un bon début de saison avec 2 buts et 2 passes décisives en 6 matches toutes compétitions confondues.

Un changement de statut notable pour un joueur qui avait quitté Marseille après une saison mouvementée et qui semble aujourd’hui avoir retrouvé stabilité et continuité à Milan.

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Un an après avoir quitté l’OM, Rabiot pourrait donc trouver à Milan ce que Marseille n’a pas réussi à lui offrir : un projet stable et une place forte sur le long terme.