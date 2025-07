Mercato ex OM : Un nouveau championnat pour Alexis Sanchez ?

Alexis Sanchez va-t-il découvrir un nouveau championnat ? L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille est au centre d’intenses spéculations après les révélations de La Gazzetta dello Sport, qui indique ce week-end que Fenerbahçe serait prêt à offrir un contrat attractif au Chilien.

Après une saison marqué par les blessures avec l’Udinese, Alexis Sanchez est à la recherche d’un nouveau défi. Selon les informations du média italien, Fenerbahçe lui aurait proposé un contrat annuel de 4 millions d’euros, avec une option de prolongation automatique en cas de performances satisfaisantes. Deux conditions précises sont évoquées : si le joueur est directement ou indirectement impliqué dans 15 buts, ou s’il dispute au moins 70% des minutes sur l’ensemble de la saison, l’option serait automatiquement levée.

À 36 ans, l’ancien Marseillais garde une cote intacte sur le marché des transferts. Son passage à l’OM, lors de la saison 2022-2023, avait marqué les esprits. Auteur de 14 buts toutes compétitions confondues, il avait été l’un des leaders de l’équipe, apprécié pour son professionnalisme et son impact sur le terrain.

Sanchez avec Mourinho au Fener ?

Le détail le plus surprenant de cette possible signature en Turquie concerne une clause hors du commun : un jet privé serait mis à la disposition du joueur pour lui permettre de surveiller ses vignes situées dans le Frioul, une région viticole du nord-est de l’Italie où Sanchez possède des terres. Ce privilège souligne l’intérêt du club stambouliote à attirer une figure aussi expérimentée et charismatique dans son effectif.

Cette information intervient dans un contexte où Fenerbahçe, et son entraineur José Mourinho, multiplie les efforts pour bâtir un effectif ambitieux. Si l’opération se concrétise, Alexis Sanchez pourrait donc retrouver une exposition européenne tout en bénéficiant d’un cadre sur-mesure pour sa fin de carrière.