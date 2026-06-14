Mercato ex OM : une belle porte s’ouvre pour Benatia ?

L’après-Olympique de Marseille se dessine pour Medhi Benatia. L’ancien directeur du football de l’OM figure parmi les candidats suivis par la Juventus Turin, en pleine réorganisation de son organigramme. Le club italien étudie plusieurs pistes pour son futur directeur sportif.

Medhi Benatia pourrait retrouver la Juventus Turin

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L’aventure de Medhi Benatia avec l’Olympique de Marseille est désormais terminée. L’ancien international marocain avait présenté sa démission au cours de la saison avant d’accepter, à la demande du propriétaire Frank McCourt, de poursuivre sa mission jusqu’à la fin de l’exercice. Son maintien temporaire devait permettre au club marseillais d’assurer la transition avant la prise de fonctions de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif.

Libre depuis son départ de l’OM, le Franco-Marocain réfléchit désormais à la suite de sa carrière de dirigeant. D’après les informations de La Repubblica, la Juventus Turin s’intéresse à son profil dans le cadre de la réorganisation de son secteur sportif.

Le club piémontais poursuit actuellement une refonte de sa direction. Après le départ de Damien Comolli, le poste de directeur général a été confié à Giovanni Carnevali. Les Bianconeri recherchent désormais un nouveau directeur sportif, et le nom de Medhi Benatia figure parmi les dossiers étudiés.

Une concurrence importante pour l’ancien dirigeant de l’OM

Selon le quotidien italien, l’ancien défenseur central de la Juventus Turin n’est toutefois pas considéré comme la priorité absolue. Matteo Tognozzi apparaît comme la piste privilégiée par les dirigeants turinois.

D’autres profils sont également évoqués, notamment celui de Frederic Massara. Pour autant, la présence de Medhi Benatia parmi les candidats envisagés confirme que l’ancien responsable de l’Olympique de Marseille dispose toujours d’une cote importante sur le marché des dirigeants.

Passé par la Juventus en tant que joueur entre 2016 et 2019, Medhi Benatia pourrait ainsi retrouver un environnement qu’il connaît parfaitement. À ce stade, aucune décision n’a été officialisée, mais son nom fait bien partie des options étudiées par le club italien, selon les informations publiées par La Repubblica.