Mercato OM : Iliman Ndiaye brise le silence sur son échec à Marseille et fait une confidence qui va faire réagir

Parti de l’Olympique de Marseille après une seule saison, Iliman Ndiaye est revenu avec beaucoup de sincérité sur son passage compliqué dans la cité phocéenne. Dans un entretien accordé à France Football, l’international sénégalais reconnaît ses difficultés, tout en estimant qu’une deuxième année à l’OM aurait pu changer le regard porté sur son aventure marseillaise.

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« J’aurais aimé avoir une seconde saison à Marseille »

Recruté à l’été 2023 avec de grandes attentes après son excellente période à Sheffield United, Iliman Ndiaye n’a jamais réellement réussi à s’imposer sous le maillot olympien. Un constat qu’il assume aujourd’hui.

« J’ai eu du mal, je ne vais pas dire le contraire. Mais, contrairement à ce qui se disait, je ne me suis pas mis trop de pression », explique-t-il à France Football.

L’attaquant de 26 ans estime surtout qu’il lui manquait encore certaines bases pour évoluer immédiatement dans un club visant les premières places de Ligue 1.

« Je ne suis pas vraiment allé en centre de formation et je n’avais qu’une saison professionnelle en D2 anglaise. J’avais encore des lacunes dans mon jeu pour un top club français. Il me manquait un peu de connaissance du haut niveau. »

Malgré tout, Ndiaye conserve un léger goût d’inachevé :

« J’aurais aimé avoir une seconde saison à Marseille pour montrer ma progression. »

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Un départ vers Everton sans résistance de l’OM

L’ancien Marseillais a également révélé les circonstances de son départ vers Everton à l’été 2024. Et visiblement, les dirigeants olympiens n’ont pas cherché à le retenir.

« Quand on a évoqué avec la direction du club l’intérêt d’Everton, personne n’a voulu me retenir. Au moins, c’était clair… »

Une phrase qui traduit une certaine lucidité, mais aussi une forme de déception chez le joueur, qui estime que son expérience aurait sans doute été différente avec davantage de vécu au plus haut niveau.

« Si j’arrive deux ans après, avec deux saisons de Premier League au compteur, je suis certain que l’histoire tourne très différemment à l’OM. »

Un passage marseillais finalement utile ?

Aujourd’hui épanoui en Angleterre, Ndiaye refuse toutefois de considérer son aventure olympienne comme un échec total. Le Sénégalais préfère y voir une étape importante dans sa progression.

« Je suis croyant et je pense que ce qui se passe devait se passer. Peut-être même que cette saison marseillaise m’a aidé par la suite. »

Des déclarations qui devraient trouver un écho particulier auprès des supporters marseillais. Car malgré des performances en deçà des attentes, beaucoup continuent de penser que le talent de Ndiaye n’a jamais réellement eu le temps de s’exprimer pleinement sous le maillot de l’OM.