Mercato : Fabrizio Romano annonce un accord proche pour un milieu à l’OM !

L’Olympique de Marseille est proche d’un accord avec Besiktas pour un milieu de terrain comme l’annonce Fabrizio Romano ! Le club discute avec le club turc pour Jean Onana.

Jean Onana serait pisté par l’Olympique de Marseille ! Fabrizio Romano explique dans un tweet ce samedi soir que la direction marseillaise discute avec Besiktas et serait proche d’un accord pour récupérer Jean Onana. L’urgence à ce poste se fait ressentir avec seulement Kondogbia et Veretout comme titulaires potentiels.

Ancien milieu de terrain du LOSC et du RC Lens, le joueur connaît bien le championnat français et parle français. Cela répond totalement aux attentes et aux demandes de Gennaro Gattuso en conférence de presse ce vendredi avant la première rencontre de Coupe de France.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille are closing in on deal with Besiktas for Jean Onana as new midfielder!

Besiktas club sources confirm deal in place deal — understand it will also include a buy option clause for 23 year old midfielder.

Talks will follow now on personal terms. pic.twitter.com/YD1Ech3e7D

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2024