Mercato OM : « J’aimerais retourner à Marseille »

Les joueurs prêtés par l’OM cet été n’ont pas forcément réussi la première partie de saison. Lirola a été blessé, Amavi ne joue pas avec Brest et Konrad De La Fuente a bien du mal à faire sa place à Eibar en seconde division espagnole…

Dans un entretien accordé aux Reservites, Konrad De La Fuente a évoqué la suite. Prêté à Eibar en deuxième division espagnole, l’ancien joueur du FC Barcelone s’est rapidement blessé, il n’a été titularisé qu’une seule fois sur les 8 matches qu’il a disputé toutes compétitions confondues. Ce dernier veut retrouver le rythme et la forme pour montrer son niveau et pourquoi pas revenir à Marseille cet été. « Je veux être de retour, avoir du temps de jeu et montrer à tout le monde ce que je peux faire. Etape par étape et j’espère que bientôt je serai prêt à jouer. Le plus important est d’avoir du temps de jeu et de progresser cette saison, et après on verra, je ne sais pas, j’aimerais retourner à Marseille. Tout ce que je peux faire, c’est le montrer sur le terrain, et laisser les choses se faire ».

L’attaquant formé au FC Barcelone était retourné en Espagne pour un prêt d’une saison à Eibar comme l’avait expliqué Fabrizio Romano dans un tweet cet été.

Le problème de Konrad c’est qu’il est nonchalant

En échec à Marseille, Cédric Bakambu et Konrad de la Fuente ont tous deux rejoint l’Olympiakos l’été dernier. Si la saison s’est bien déroulée pour le congolais, parti libre de l’OM, le jeune américain a connu un prêt particulièrement compliqué en Grèce où il a joué 5 petits matchs toutes compétitions confondues.

« Ce qu’on m’a raconté, c’est que sur un des premiers matchs de la saison il a beaucoup ‘vendangé’ lors d’une rencontre à domicile. Ils ont perdu, ou fait match nul et les supporters lui en voulaient à mort ! Après, il n’a plus joué ! », explique Bakambu, meilleur buteur du championnat grec (18 buts) dans un entretien avec Mohamed Henni.

L’attaquant de 32 ans, qui sera libre cet été, a confié au célèbre vidéaste ne pas avoir de nouvelles de l’ailier passé par la Masia : « Pourtant moi je le trouve trop fort ! Son problème c’est qu’il est nonchalant. Certains entraineurs aiment bien le langage corporel et Konrad quand on le voit il donne cette impression, mais sur le terrain il très fort, il va très vite, il est très vif etc. ! Maintenant je ne sais pas où il est, il est parti, il avait résilié (son contrat) et maintenant je ne sait pas où il est. »

Une situation qui pose question donc. Quel avenir pour le natif de Miami de la Fuente ? Arrivé en 2021 à Marseille il avait très peu joué à cause de blessures. Prêté pour un an en Grèce, il n’a plus joué depuis septembre dernier, alors à quelques jours de la reprise à la commanderie, qu’en sera-t-il de Konrad ?