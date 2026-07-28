Mercato : Finalement une bonne nouvelle pour l’OM gràce à Ndiaye !

Contrairement à certaines informations diffusées depuis son départ, l’Olympique de Marseille aurait bien conservé un intéressement sur une future vente d’Iliman Ndiaye. Selon les informations de Libération, l’OM percevra 10 % de la plus-value éventuellement réalisée par Everton.

L’OM a bien négocié un pourcentage à la revente

Transféré à Everton durant l’été 2024, Iliman Ndiaye avait quitté Marseille après une seule saison sous le maillot olympien. Selon Libération, l’opération avait été conclue pour 18,5 millions d’euros, auxquels s’ajoutaient 1,5 million d’euros de bonus présentés comme facilement atteignables.

Le montant total du transfert devait donc atteindre environ 20 millions d’euros. Mais l’OM aurait également intégré une clause lui permettant de récupérer 10 % de la plus-value réalisée par Everton lors d’une future revente de l’international sénégalais.

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Trois millions d’euros pour l’OM en cas de vente à 50 M€

Cette précision est importante : le pourcentage ne porterait pas sur l’intégralité du prochain transfert, mais seulement sur la plus-value enregistrée par Everton.

Ainsi, si le club anglais venait à vendre Iliman Ndiaye pour 50 millions d’euros, la plus-value serait calculée sur la différence avec les 20 millions versés à Marseille, soit 30 millions d’euros. L’OM récupérerait alors 3 millions d’euros.

À ce stade, aucune vente de l’ancien Olympien pour un tel montant n’est annoncée. Cette clause pourrait néanmoins offrir une rentrée d’argent supplémentaire à Marseille si Everton décidait de transférer son attaquant.