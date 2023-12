Mercato : Futur adversaire de l’OM, le Shakhtar Donetsk va s’affaiblir?

Après une défaite à Brighton, l’OM va devoir affronter le Shakhtar Donetsk en 16e de finale d’Europa League. Le club ukrainien pourrait perdre l’un de ses éléments forts !

L‘Olympique de Marseille jouera un 16e de finale d’Europa League face au Shakhtar Donetsk au début de l’année 2024. Un tirage difficile qui résulte de la défaite à Brighton lors du dernier match de phase de poules il y a quelques semaines…

Le Shakhtar veut 35M€ pour Sudakov

Seulement, le club ukrainien pourrait s’affaiblir avant cette confrontation ! En effet, d’après les informations de Tuttosport, la Juventus a coché le nom de l’un des joueurs en forme du Shakhtar : Georgiy Sudakov. Le milieu offensif est l’une des pistes prioritaires du club italien.

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Longoria envisage le départ de ces quatre flops ?

Tuttosport affirme que la direction du Shakhtar aimerait récupérer au moins 35 millions d’euros pour son joueur. La trêve hivernale et l’ouverture du mercato devrait accélérer les négociations. La Juventus aimerait proposer un prêt avec option d’achat obligatoire.

🤔 La #Juventus está lista para lanzarse por #Sudakov, intentando hacer una oferta en los próximos días

El Shakhtar Donetsk valora al jugador en alrededor de €35M, pero #Giuntoli y #Manna quieren aprovechar la pausa invernal en la liga ucraniana para profundizar en las… pic.twitter.com/N8cDnFzp4q — PuebloJuve (@Pueblo_Juve) December 23, 2023

Juste après le tirage au micro de Canal +, Jean Pierre Papin a donné sa réaction. Après avoir vu que l’OM affrontera le Shakhtar Donetsk, l’actuel coach de la Réserve de l’Olympique de Marseille donne une raison d’être confiant : le match retour au Vélodrome avec l’aide du public.

« C’est un tirage compliqué, le champion d’Ukraine, avec une grosse expérience européenne. Je pense que c’est quand même bien pour nous de prendre une équipe solide. On aura la chance de jouer le retour au Vélodrome et quand on sait ce que peuvent nous apporter nos supporters, ça peut être magique. Est-ce que c’est la bonne année pour nous ? Rien n’est impossible », a exprimé la légende de l’OM.