Mercato : Greenwood à Fenerbahçe c’est fait ! Fabrizio Romano révèle ce que va toucher l’OM

Le feuilleton Mason Greenwood touche à sa fin. Selon Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille et Fenerbahçe ont trouvé un accord définitif pour le transfert de l’attaquant anglais. Le joueur va désormais poursuivre sa carrière en Turquie.

Accord trouvé entre l’OM et Fenerbahçe

Cette fois, le dossier est bouclé.

Selon Fabrizio Romano, Mason Greenwood va s’engager avec Fenerbahçe. Le journaliste italien, spécialiste du mercato, annonce que l’ensemble des parties a trouvé un accord pour le transfert de l’attaquant anglais.

Après plusieurs semaines de négociations, Greenwood va donc quitter l’Olympique de Marseille après une seule saison sous le maillot olympien.

Un transfert de 42 M€ bonus compris

Toujours selon Fabrizio Romano, Fenerbahçe va verser 40 millions d’euros, auxquels s’ajouteront 2 millions d’euros de bonus.

Le journaliste précise également que Manchester United récupérera plus de 10 millions d’euros grâce à la clause négociée lors de la vente de Greenwood à l’OM à l’été 2024.

Le montant exact qui reviendra au club marseillais n’a pas été détaillé par Fabrizio Romano.

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Un contrat jusqu’en 2030

Toujours selon Fabrizio Romano, Mason Greenwood signera un contrat courant jusqu’en juin 2030 avec le club stambouliote.

L’international anglais devrait percevoir un salaire estimé autour de 10 millions d’euros nets par saison.