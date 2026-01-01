Mercato hivernal 2026 : Le plan de l’OM !

Le mercato hivernal 2026 s’annonce plus animé qu’à l’accoutumée en Ligue 1, malgré des budgets toujours contraints. Dans ce contexte, l’Olympique de Marseille aborde cette période avec une priorité claire : renforcer son secteur offensif afin de donner davantage de créativité à son jeu.

Du côté des Bouches-du-Rhône, plusieurs situations individuelles sont à surveiller. Angel Gomes n’est pas assuré de terminer la saison à Marseille, tandis que les dossiers contractuels de Darryl Bakola, lié au club jusqu’en 2027, et de Robinio Vaz, sous contrat jusqu’en 2028, restent ouverts. Mais l’enjeu principal demeure la recherche d’un numéro 10 capable d’aider Roberto De Zerbi à franchir un cap et à viser une fin de saison plus ambitieuse.

En parallèle, plusieurs autres clubs de Ligue 1 se montrent actifs. Nantes apparaît comme l’un des animateurs du marché, avec l’arrivée de Deiver Machado en joker et celle de Rémy Cabella, déjà à l’entraînement. Les Canaris avancent aussi sur Zakaria Aboukhlal et Ibrahima Sissoko, tout en attendant le retour d’Ignatius Ganago.

Nice, soutenu par Ineos, privilégie des prêts en augmentant sa masse salariale, comme pour Elye Wahi, tout en cherchant des solutions de sortie pour Jonathan Clauss, Morgan Sanson et Tom Louchet. À Monaco, d’éventuels renforts dépendront de départs, l’effectif actuel étant jugé compétitif pour les objectifs européens.

Enfin, le PSG anticipe déjà l’été prochain en observant deux jeunes Portugais, Albert Costa et Anisio Cabral. Dans un hiver sans folies financières, l’OM et ses concurrents misent avant tout sur des ajustements ciblés.