Mercato : Il explique pourquoi il n’a pas signé à l’OM !

L’ancien défenseur du FC Barcelone, Jérémy Mathieu, a accordé un entretien à La Minute OM sur X, dans lequel il est revenu sur un épisode méconnu de sa carrière : son transfert avorté à l’Olympique de Marseille à l’été 2017. Libre de tout contrat après son départ du club catalan, le Français aurait pu enfiler le maillot olympien sous les ordres de Rudi Garcia, alors entraîneur du club.

Un transfert à l’OM qui ne s’est jamais concrétisé

À l’époque, l’OM cherchait à renforcer sa défense et le profil expérimenté de Jérémy Mathieu correspondait parfaitement aux besoins du club. Le joueur, âgé de 33 ans, venait de résilier son contrat avec le Barça, où il venait de passer trois saisons, remportant notamment la Ligue des champions 2015.

Dans ses propos, l’ancien international français explique : « À l’époque, l’entraîneur était Rudi Garcia, on avait le même agent. Il savait que je voulais partir de Barcelone parce que ça s’est mal passé lors de la dernière année. Surtout, j’étais gratuit puisque j’ai réussi à me mettre d’accord avec les dirigeants de Barcelone pour casser mes deux dernières années de contrat. Ils m’ont laissé partir libre. »

Une opportunité idéale pour Marseille, qui cherchait alors à bâtir un effectif compétitif sous la direction du directeur sportif Andoni Zubizarreta. Ce dernier, ancien recruteur du joueur au Barça, n’a toutefois pas donné suite à cette piste.

Zubizarreta n’a pas cru en son retour physique

Dans cette même interview, Mathieu explique que le dirigeant espagnol doutait de sa condition physique : « À l’époque, Zubizarreta était directeur sportif à Barcelone et m’avait recruté. Il croyait que j’avais encore des pépins physiques parce que j’avais des problèmes de tendon d’Achille mais c’était fini. »

L’ancien Barcelonais a finalement rejoint le Sporting Portugal, où il a prouvé sa forme retrouvée : « Je signe au Sporting, je fais 48-50 matchs dans la saison, j’étais apte à jouer. »

Un épisode qui laisse imaginer ce qu’aurait pu être la carrière de Jérémy Mathieu à l’OM. En choisissant Lisbonne plutôt que Marseille, le défenseur a poursuivi sa carrière loin de la Ligue 1, mais ses propos confirment qu’un passage sur la Canebière n’a pas manqué de peu.