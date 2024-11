Mercato : Il n’y a fallu que « quelques secondes » pour refuser l’OM !

Joueur de Lyon, Alexandre Lacazette a avoué qu’il aurait pu rejoindre l’OM en 2022. Il explique avoir refusé directement.

L’OM était à la recherche d’un numéro 9 en 2022. D’après ses dires dans un entretien accordé au média Carré, Alexandre Lacazette a bien entamé des discussions avec la direction marseillaise alors qu’il était à Arsenal. Il ne lui aurait fallu que quelques secondes pour refuser la proposition.

Les clubs dans lesquels j’aurais pu aller ? Barcelone en 2019, il y a eu des discussions, mais je ne sais pas si j’aurais pu y aller. Sinon l’Atlético de Madrid, la Juve pendant le COVID, le PSG sous l’ère Laurent Blanc. Quand Paris vient, tu vois les chiffres et ça donne envie forcément, mais je n’avais pas trop envie d’aller dans un autre club français, je voulais découvrir un autre championnat. Il y a eu l’OM en 2022, à mon retour d’Arsenal. Si c’est étonnant d’aller à Lyon plutôt qu’à Marseille ? Pour toi peut-être (sourire). Et Marseille ? Je suis Lyonnais donc ça ne m’intéressait pas. Combien de temps est-ce que j’ai mis à répondre ? Quelques secondes », s’est rappelé l’international français.

Le mercato hivernal 2025 s’annonce chaud pour Paul Pogba. Après la réduction de sa suspension pour dopage et la résiliation de son contrat avec la Juventus, le milieu de terrain français est désormais libre de signer où il le souhaite. Si l’Olympique de Marseille ferait partie des clubs intéressés par sa venue, Bacary Sagna, ancien défenseur d’Arsenal, a relancé l’idée d’un retour de Pogba à Manchester United.

Dans une récente interview au Daily Mirror, Bacary Sagna a évoqué la possibilité pour Pogba de retrouver Manchester United. Selon lui, l’arrivée de Ruben Amorim à la tête de l’équipe pourrait être un facteur décisif. « Amorim a été joueur, et je suis sûr qu’il serait ravi de retrouver Pogba à la maison, car il aime Manchester United », a déclaré l’ex-international français.

🇫🇷 Paul Pogba would love to return to Man Utd for a third spell, according to close pal Bacary Sagna | @DiscoMirror https://t.co/1gUA39vlVL pic.twitter.com/ZidE79tdLI

