Sur les tablettes de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato d’hiver, Denis Bouanga déclare une nouvelle fois sa flamme au club marseillais dans un entretien accordé à Téléfoot.

L’Olympique de Marseille a coché plusieurs noms cet hiver pour de renforts offensifs notamment. Avant l’arrivée de Moumbagna, le nom de Denis Bouanga circulait après une belle saison en MLS avec Los Angeles. 41 buts en 58 matchs pour le Gabonais, l’ancien de l’ASSE a attiré les regards des clubs de Ligue 1 et notamment de l’OM comme le confirme Téléfoot ce samedi dans un post.

L’ancien joueur de Ligue 1 rêverait d’ailleurs de s’engager avec le club marseillais d’après l’émission de TF1. Son compatriote, Aubameyang, renaît depuis quelques semaines et apprécierait certainement le voir arriver à ses côtés. Plus d’informations à ce sujet à retrouver dans le reportage de Téléfoot diffusé ce dimanche matin !

A LIRE AUSSI : OM : Di Meco balance une phrase de JPP qui n’a pas plu au vestiaire

Dimanche dans Téléfoot, Denis Bouanga vous raconte sa Story ! Auteur de 41 buts en 58 matchs depuis son arrivée en 2022 à Los Angeles, le Gabonais s’éclate en MLS. Contacté par l’OM au mercato il rêve de signer à Marseille RDV dimanche à 11h, dans la Stoy de @marinemrk pic.twitter.com/L1CHxeEOVA — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 2, 2024

Mon objectif est clair et affiché, je souhaite revenir jouer en France

L’international gabonais, compatriote de Pierre-Emerick Aubameyang, s’est illustré en MLS avec Los Angeles en devenant le meilleur buteur du championnat américain. Malgré ses belles performances, le joueur de 29 ans aimerait revenir en Europe comme il l’expliquait à Maine Libre dernièrement:« Mon objectif est clair et affiché, je souhaite revenir jouer en France ou dans un club européen, notamment pour me rapprocher de ma famille. C’est maintenant qu’il faut accrocher le train […] La période est plus propice qu’en juin car la compétition aura repris et qu’il sera plus difficile pour le club de laisser partir un joueur.»