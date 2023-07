Mercato : « Je suis plus serein avec Marcelino à l’OM que Luis Enrique au PSG »

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’OM va donc découvrir un 3e coach sous l’ère Longoria. Mais qui est Marcelino ? Qui de mieux que François-Miguel Boudet (Journaliste de sport, Créateur du site furialiga.fr) pour nous parler des nouvelles recrues de l’OM, en particulier de l’entraineur qu’il connait parfaitement. Interview :

Marcelino ? Grosse défense, importance de la relation 6-8, contre-attaque…

François-Miguel Boudet : « Il a ce 4-4-2 qui va très bien à Valence. Grosse défense, importance de la relation 6-8, contre-attaque, pas forcément de la possession. Quand tu vois l’OM tu te dis que ce n’est peut-être pas le choix qui s’imposait. Après tout dépendra des objectifs, mais je sais qu’on a parlé de Fonseca, pour moi Marcelino a beaucoup plus de références, c’est la catégorie au-dessus. Je l’ai vu réussir dans plusieurs clubs, c’est le haut du panier. En Espagne c’est un top et pour moi il a plus de référence que Luis Enrique. »

Marcelino est vraiment réputé, vraiment bon, il est organisé

François-Miguel Boudet : « En Espagne il a fait remonter Saragosse qui est un très très gros club. Huelva il les as fait monter il les a quasiment mis en Europe, Santander il les a mis cinquièmes de Liga. Il n’y a qu’à Séville que ça n’a pas marché car il avait une relation avec Monchi qui était compliquée. Sinon ce qu’il va faire à Valence c’est énorme. Quand en une saison tu fais gagnes une coupe, tu fais quatrième de Liga et une demi-finale de coupe d’Europe quand tu voyais l’effectif. Rester aussi longtemps sur 3 tableaux c’est énorme. Il attendait un coup de fil de la fédération ensuite mais à l’époque le problème c’est que c’est l’entraineur espagnol le mieux payé du championnat. Il est vraiment réputé, vraiment bon, il est organisé. Son staff est là depuis 20 ans, ça bosse bien. Je suis plus serein avec Marcelino à l’OM que Luis Enrique au PSG ».

La force de Marcelino en plus c’est qu’il est bon à domicile

François-Miguel Boudet : « Tu passes d’équipes à 3 derrière avec Sampaoli et Tudor, avec des équipes un peu liquides, à quelque chose vraiment organisé, quadrillé, il n’y aura pas de surprise à laisser le bloc sur 25 mètres. Ça c’est une règle de base et quand tu es dans le bloc il faut que tu réduises les espaces au maximum. Au niveau tactique s’il y a bien un sujet où je ne suis pas inquiet c’est défensivement. Les joueurs vont avoir une de ces préparations ! Ils vont ramasser les pauvres ! Déjà que Tudor c’était chaud, Marcelino ça va être un peu dans le même gout, voire un peu trop, faut qu’il fasse attention là-dessus. En 2018-2019 (Valence) les joueurs avaient commencé difficilement car la prépa en vu de la C1 était costaude, voire un peu trop car les joueurs étaient un peu brulés en début de saison. En revanche la fin de saison à partir de janvier était excellente. La force de Marcelino en plus c’est qu’il est bon à domicile, c’est une de ses marques de fabrique. L’année dernière l’OM ce n’était pas sa force. 0 points contre Ajaccio, les matchs contre Strasbourg, ça, ça ne passera pas je pense.»