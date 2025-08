Mercato : “J’étais déjà à l’OM dans ma tête”

En 2019, l’attaquant sénégalais Mbaye Niang était tout proche de s’engager avec l’Olympique de Marseille. Un transfert à 20 M€ qui semblait scellé, avant de capoter au dernier moment. Dans une interview, il revient en détail sur ce rendez-vous manqué avec le club phocéen.

En 2019, Mbaye Niang sortait d’une excellente saison avec le Stade Rennais, couronnée d’un sacre en Coupe de France face au PSG. Courtisé par plusieurs clubs en Europe et en Asie, l’international sénégalais (15 sélections, 4 buts) n’avait qu’un club en tête : l’Olympique de Marseille.

Dans un entretien accordé au média Carré avec Raphaël Domenach, Niang dévoile les dessous d’un transfert avorté, qui aurait pu changer le cours de sa carrière :

« Pour te dire la vérité, j’étais déjà à l’OM dans ma tête. Mon agent m’en parle, je lui dis : “Oui, je veux.” Parce qu’il y avait une offre de 20 millions d’euros, je crois. J’avais dit à Olivier Létang : “S’il y a ça, je te demande une faveur en ayant gagné la Coupe de France contre Paris avec Rennes, de me faire ce petit geste pour pouvoir rejoindre l’OM.” Il a dit qu’il n’allait jamais me bloquer. J’avais des offres de malade, des offres de Chine à 10 millions net, des offres de partout, du Qatar 5 millions net, je n’ai même pas besoin de faire les calculs. Mais j’avais qu’une chose en tête, c’était d’aller à Marseille parce que mes deux enfants sont nés ici, ma femme est d’ici. Je me suis dit : “Pourquoi pas ?” Pourquoi pas tenter ce challenge parce que le caractère, je l’ai, et Balotelli l’avait fait. Donc je me suis dit : “Si Balotelli a réussi, moi, je ne peux que réussir.” Et en ayant les mêmes sponsors que l’OM, en fin de saison, quand je suis parti, j’apprends que mes crampons sont déjà à la Commanderie. C’est pour ça que ça a commencé à parler que j’arrive, je n’arrive pas… Et entre-temps, Pablo Longoria est arrivé. Donc après, il s’avère que les plans ont un peu changé. Au début, c’était en stand-by, pour après, prendre Mitroglou. Je n’avais pas trop compris mais bon, c’est le football, mais… Ça devait être moi. »