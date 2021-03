Mercato : La condition pour que Milik quitte l’OM cet été

Milik a été évoqué dans le viseur de la Juventus par Tutto Sport ce mardi, la Gazzetta Dello Sport confirme ce mercredi en ajoutant une information sur un probable départ du Polonais.

L’Olympique de Marseille a réalisé un bon coup en récupérant Arek Milik cet hiver, en difficulté au Napoli. Depuis, il montre de belles performances : 4 buts en 7 matchs et pèse vraiment sur les défenses adverses. Pourtant, il pourrait quitter l’OM dès cet été selon plusieurs médias…

Ce mardi, c’est Tutto Sport qui évoquait plusieurs scénarios, impliquant notamment l’avenir de Cristiano Ronaldo et Mauro Icardi. La Gazzetta Dello Sport explique ce mercredi que la Juventus fait vraiment de Milik sa piste prioritaire.

Gazzetta : La #Juve pourrait piocher en L1 l’été prochain pour son attaque. Arkadiusz #Milik est toujours suivi et aurait une clause de 12M pour revenir en Italie. Si CR7 venait à partir, un deuxième attaquant visé. Memphis #Depay ou Mauro #Icardi (échange avec Alex Sandro?). pic.twitter.com/jqMd29OpPs

Une clause existerait dans le contrat du Polonais à Marseille, activant un bon de sortie de 12M€ si l’OM n’atteint pas une qualification en Ligue des Champions… Pourtant, Pablo Longoria affirmait il y a quelques semaines que le club avait le contrôle total sur ce dossier.

« On a le contrôle du joueur pour décider ce qu’on va faire dans le futur. En France, on a l’interdiction de parler des clauses et pour moi c’est un manque de respect pour beaucoup de gens. Notre envie c’est de travailler ensemble mais vous savez, je suis ouvert aux situations du marché, mais même dans les turbulences, Arek est content avec la possibilité de pouvoir retourner en équipe nationale. Notre intention est de garder Milik dans le futur de ce club. L’OM a le contrôle totale sur la situation du joueur. » Pablo Longoria – Source : Conférence de de presse (09/03/21)