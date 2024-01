Mercato : La déclaration étonnante de la dernière recrue de l’OM !

Encore à la CAN, Faris Moumbagna s’est réjoui d’avoir signé à l’Olympique de Marseille. En zone mixte après la victoire du Cameroun, l’attaquant a glissé une déclaration qui peut poser des questions.

Faris Moumbagna est la dernière recrue en date avant que l’Olympique de Marseille ne boucle l’arrivée d’un latéral gauche ! L’attaquant camerounais est encore à la CAN avec sa sélection et s’est exprimé sur son arrivée à l’OM en zone mixte après sa victoire face à la Gambie.

Au micro des journalistes, le buteur s’est d’abord réjoui de sa récente signature mais a glissé une déclaration qui pose quelques questions ! En effet, le Camerounais affirme n’avoir ni parlé avec Gattuso ni avec Pablo Longoria mais seulement avec Mehdi Benatia.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Suspense au poste de latéral gauche ?

🗣️ Faris Moumbagna 🇨🇲 a pris la parole sur son arrivée à l’OM :#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/Z0uFEyHsIT — MercatOM (@Mercat_OM) January 23, 2024

J’ai parlé avec Medhi (Benatia) mais pas encore avec Gennaro Gattuso ou le président

« C’est un peu le rêve. Jamais je n’aurais pensé signer à l’OM, expliquait Faris Moumbagna avec un grand sourire après la victoire du Cameroun à la CAN face à la Gambie. Et aujourd’hui je suis joueur de l’OM et voilà. C’est juste le travail et il faut continuer de travailler. Partir en Norvège et maintenant me retrouver à l’OM c’est juste une satisfaction qu’il faut continuer de remplir. Après je sais qu’il y a beaucoup d’attente, de gros enjeux. Il va falloir beaucoup travailler. Les supporteurs vont me découvrir. Mais si je dois leur donner un avant-goût de ce que je suis, il y a la vitesse, la finition, du jeu aérien. Je ne lâche rien. Je donne beaucoup sur le terrain, j’aide mes coéquipiers. Tout ce qu’il y a à faire sur le terrain pour aider l’équipe, je le fais. J’ai parlé avec Medhi (Benatia) mais pas encore avec Gennaro Gattuso ou le président. Mais après j’ai eu un bon feeling avec Medhi donc ça va, je suis rassuré. Bien sûr il y a des frissons. Quand je regardais la Ligue 1 à la télé, quand j’étais au Cameroun avant de voyager, c’était juste quelque chose d’incroyable. Et aujourd’hui je vais vivre ça donc j’ai vraiment hâte d’arriver au Vélodrome »