Mercato : La demande du père de Gerson à l’OM !

Le feuilleton Gerson continue. Après avoir séché la reprise et donc le stage à Marbella, le Brésilien aurait demandé à l’Olympique de Marseille de se montrer moins gourmand pour qu’il retourne à Flamengo.

L’Olympique de Marseille entretien des relations compliquées avec le clan Gerson ces dernières semaines. Après la grosse sortie de son père et agent dans les médias, il paraît clair que le Brésilien veut retourner à Flamengo, son ancien club.

Flamengo ne veut pas payer 20M€

Pour le moment, Gerson n’a pas repris avec l’OM et cette possibilité semble bien loin de la réalité. Le milieu de terrain ne veut plus jouer à l’OM et Marcao, son père et agent, a rencontré le club ce samedi. D’après le journaliste brésilien Julio Miguel Neto, Marcao aurait demandé au club de se montrer moins gourmand sur la somme du transfert pour laisser filer son fils.

Flamengo ne souhaiterait pas mettre les 20 millions d’euros réclamés par l’Olympique de Marseille mais la direction olympienne ne veut pas céder. Dans les prochains jours, les acteurs de ce dossier devrait une nouvelle fois se rencontrer pour remettre les choses au clair.

Mais uma rodada de reuniões irão acontecer entre o staff do atleta #Gerson, e os homens fortes do futebol do #Olympique. O #Flamengo observa “de perto mesmo a distância”, e aguarda movimentos e contato dos franceses para avançar nas tratativas pra contar com o jogador! pic.twitter.com/GdP28fzmYu — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) December 10, 2022

Concernant Gerson, c’est une situation très difficile — Marcos Braz

Les négociations entre les deux clubs sont toujours au point mort. Les dirigeants brésilien n’ont vraisemblablement pas les moyens de payer les 20 millions d’euros réclamés par leurs homologues marseillais. Le bras de fer pourrait ainsi s’enliser. Le vice-président de Flamengo, Marcos Braz, a de nouveau évoqué ce dossier. Il semble vouloir calmer un peu le jeu avec l’OM.

« Concernant Gerson, c’est une situation très difficile. Malgré le désir du joueur, de l’agent et de Flamengo, il y a un processus à respecter. Nous respectons beaucoup l’Olympique de Marseille, qui était notre partenaire quand nous avons vendu le joueur. Nous allons nous calmer et nous verrons si nous pourrons structurer ce transfert » Marcos Braz – Vice-président de Flamengo – UOL