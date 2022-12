Mercato ex OM : Le petite phrase glissée de Rudi Garcia sur CR7…

Au micro de TF1 ce samedi après-midi afin de commenter la rencontre entre le Maroc et le Portugal, Rudi Garcia a laissé plané le doute sur l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr.

Après avoir communiqué sa rupture de contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est toujours libre de tout contrat. L’international portugais, qui a été éliminé de la Coupe du Monde 2022 au Qatar ce samedi par le Maroc n’a toujours pas trouvé de club.

Plusieurs informations et rumeurs l’envoient ces derniers jours vers Al-Nassr. Le club saoudien est d’ailleurs très lié à l’Olympique de Marseille puisque Luiz Gustavo ainsi qu’Alvaro Gonzalez y joue depuis le début de la saison. Pire encore, Rudi Garcia, ancien coach de l’OM en est l’entraîneur !

Ce dernier était d’ailleurs au micro de TF1 ce samedi après-midi pour commenter la rencontre entre le Portugal et le Maroc, en tant que consultant. Le coach français a répété que Cristiano Ronaldo était un grand joueur malgré son âge et sa méforme du moment… Phrase à laquelle Julien Brun, journaliste pour TF1 durant cette Coupe du Monde, a répondu qu’il était toujours libre et sans club… Réponse de Rudi Garcia : Joker à ce sujet… De quoi alimenter les dernières rumeurs au sujet d’une possible arrivée de CR7 dans le club saoudien?

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Une piste de Longoria déjà à oublier ?

Pour le moment, l’international portugais nie tout lien avec Al Nassr mais les rumeurs ne cessent de pulluler sur les réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo semblait se concentrer sur sa Coupe du Monde avant de prendre une décision. Maintenant que le Portugal est éliminé, cela pourrait accélérer son avenir.

Cristiano Ronaldo on links of Al Nassr deal done: “No, that’s not true — not true”, he said after the game. 🚨🇵🇹🇸🇦 #Qatar2022

Al Nassr proposal, on the table — but no green light from Ronaldo as of now. pic.twitter.com/y2duCzmZtA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2022