Mercato : La solution financière pour le départ de Gerson !

Flamengo aurait lancé les négociations afin de reprendre Gerson, en difficulté à l’Olympique de Marseille. D’après Renan Moura, journaliste pour RadioGlobo, le club brésilien et l’OM négocient sur l’aspect financier !

Alors que ce mardi, La Provence annonçait que Pablo Longoria avait fixé le prix de départ de Gerson à 20M€, on apprend le soir-même que le Brésilien serait en négociations pour retourner à Flamengo, son ancien club !

L’OM négocie avec Flamengo

D’après les informations de Renan Moura, journaliste pour RadioGlobo au Brésil, les deux clubs discutent autour de l’aspect financier. L’OM n’aurait pas encore terminé de payer Gerson à Flamengo. Il resterait trois financements : 3 millions d’euros avant juillet 2023, 2,5M€ pour 2024 et 1M€ en 2026.

La somme de son transfert pourrait donc être moins élevée mais l’OM n’aura pas à payer ces transactions dans les quatre années à suivre. A voir si le clan Gerson est tenté par un retour dans le championnat brésilien ou s’il souhaite une nouvelle fois tenter de s’imposer en Europe.

✈🇧🇷 L’OM a encore trois acomptes à payer à Flamengo pour le transfert de Gerson. 3 M€ jusqu’au 15/07/23

2.5 M€ jusqu’au 15/07/2024

1 M€ jusqu’au 15/07/2026 Les deux parties négocient sur la composition financière pour un retour au Brésil. #TeamOM (@renanmouraglobo) — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) November 8, 2022

Quel est le vrai rôle de Gerson ? Personne ne sait

Titulaire indiscutable la saison dernière sous les ordres de Sampaoli, Gerson n’est que peu utilisé par Tudor cette saison. Le Brésilien ne compte que huit titularisations toutes compétitions confondues cette saison. Un problème tactique de taille dont a débattu l’ancien coach Gérard Gili dans l’émission Débat Foot Marseille.

« Le problème de Gerson, c’est qu’il y a peu de personnes qui sont capables de dire « il est bien à ce poste là ». Et ça vient du fait que l’an passé avec Sampaoli, il n’y avait pas d’avant-centre : tout le monde jouait un peu partout, on ne savait pas comment l’équipe jouait, ni l’organisation qu’elle avait. Donc ces joueurs là en tiraient bénéfice parce que ils n’avaient pas de rôle bien précis et comme ils sont bons techniquement, ils sont capables d’éliminer : ça les met en lumière. Mais dans une organisation précise, personne ne sait où il joue. Quel est son vrai rôle ? Personne ne sait. Quand on parle de ça, on en revient à dire que dans cette organisation, ça limite certains joueurs. Dans une autre organisation, peut-être qu’on aurait besoin de ces profils pour arriver à trouver un équilibre. » Gérard Gili – Débat Foot Marseille – 24/10/2022