Mercato OM : ça se confirme pour Gerson ! Déplacement à Monaco sans lui ?

Installé au poste de milieu offensif droit, puis relégué dans un rôle de remplaçant, Gerson est de plus en plus proche d’un départ. Alors que son nom était évoqué du côté du FC Séville de Sampaoli, le milieu de terrain pourrait finalement changer de continent !

Gerson ne joue que des bouts de matches et sa relation avec Igor Tudor est bien compliqué. Sans surprise, le milieu de terrain brésilien n’a pas été convoqué avec sa sélection pour participer à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Un départ lors du prochain mercato d’hiver est bien envisagé, selon la Provence l’Olympique de Marseille serait disposé à le voir quitter le club pour une somme d’environ 20 millions d’euros. Avec une offre moins élevée que celle-ci, l’OM n’écoutera pas et gardera donc Gerson dans ses rangs. Un retour en arrière serait en pourparlers…

Flamengo veut récupérer Gerson, pas de Monaco pour lui ?

En effet, Flamengo aurait contacté l’Olympique de Marseille afin de signifier son intérêt pour la signature de Gerson, qui a été vendu pour 25M€ en juin 2021 au club français. Selon le journaliste Paparazzo Rubro-Negro relayé par le média Globo, « un accord entre les parties a été trouvé pour que le milieu de terrain ne soit pas présent lors du prochain match de l’OM, ce dimanche face à Monaco. Le vice-président du football Marcos Braz et le directeur exécutif Bruno Spindel ont déjà contacté le président de l’Olympique, Pablo Longoria, qui s’est montré ouvert au dialogue. Les parties cherchent des alternatives intéressantes pour avancer dans la négociation. » Les négociations seraient bien avancées entre les parties, des discussions seraient même en cours afin de finaliser le prix d’achat. Flamengo est donc prêt à payer un transfert sec, sachant qu’ils possèdent 20% sur le montant d’une revente. Un possible départ confirmé par RMC…

OM: Flamengo très intéressé par un retour de Gerson https://t.co/140ZbkvKKz via @RMCSport — Florent Germain (@flogermain) November 8, 2022

On va aller voir ailleurs. C’est inévitable — Marcao

Marcao, père et agent de Gerson, s’était récemment indigné de la situation que vivait son fils dans la cité phocéenne et a même menacé les dirigeants marseillais d’aller voir ailleurs. « Je vais essayer d’être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère. C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. (…) On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n’a eu aucune explication de la part du coach » Marcao – L’Equipe (25/10/2022)