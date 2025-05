Mercato : La tendance se précise pour l’avenir d’Adrien Rabiot à l’OM

MERCATO OM – L’OM se trouve à un carrefour décisif, et l’avenir d’Adrien Rabiot pourrait bien en dépendre. Selon Florent Germain, journaliste de RMC Sport, la qualification de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions est un élément clé pour savoir si le milieu de terrain français prolongera son contrat avec le club.

La Ligue des champions, clé de la prolongation de Rabiot à l’OM

Sur les ondes de RMC, Florent Germain, journaliste pour RMC Sport, indique que si l’OM est en Ligue des champions, Adrien Rabiot devrait rester à l’OM :

“La tendance début mai, c’est que si l’OM est en Ligue des champions, Adrien Rabiot reste à l’OM. Le club lui proposerait même peut-être une prolongation de contrat pour ne pas le laisser libre, avec une revalorisation salariale. Il faudrait en faire le plus gros salaire du vestiaire. En revanche, s’il n’y a pas de podium, ce sera une cure d’austérité à Marseille et Rabiot ne pourra pas rester. De plus, Rabiot est un joueur qui a besoin de disputer cette grande compétition, surtout une année de Coupe du Monde. C’est aussi pour ça qu’il avait poussé ce coup de gueule, parce que son avenir à l’OM dépend vraiment de la Ligue des champions. Il est très impliqué par rapport à cet objectif, tant collectivement que personnellement,” a-t-il ainsi déclaré dans l’émission l’After Foot.

