Mercato : L’AS Monaco va déstabiliser un futur adversaire de l’OM en C1 !

Monaco va bien changer de coach pendant cette trêve internationale : Sébastien Pocognoli va quitter l’Union Saint-Gilloise pour devenir le nouvel entraîneur du club de la Principauté. Selon RMC Sport, le technicien belge va succéder ainsi à Adi Hütter, dont le départ était pressenti après des résultats jugés insuffisants en ce début de saison.

Ancien défenseur international belge, Pocognoli n’avait pas encore d’expérience en tant qu’entraîneur principal dans un championnat majeur, mais il s’est distingué à l’Union Saint-Gilloise par sa capacité à faire progresser les jeunes joueurs. Parmi eux, Franjo Ivanovic (21 ans), vendu pour 23 millions d’euros à Benfica, et Noah Sadiki (20 ans), transféré pour 17 millions d’euros à Sunderland, illustrent son talent pour révéler de jeunes éléments prometteurs.

🚨 Monaco a trouvé son futur entraîneur. RMC Sport est en mesure de confirmer les informations parues dans la presse belge sur le départ de Sébastien Pocognoli de l’Union Saint-Gilloise.https://t.co/8N5vey2AEf pic.twitter.com/HZgEQMndJJ — RMC Sport (@RMCsport) October 9, 2025

Pocognoli attendu pour redresser Monaco

Ce jeudi midi, lors du match amical de l’Union Saint-Gilloise, ce n’était pas Sébastien Pocognoli qui dirigeait l’équipe, mais son assistant Bart Meert, signe que le coach préparait déjà son départ vers la Ligue 1. Son arrivée à Monaco intervient à un moment crucial pour le club, qui cherche à retrouver un niveau de performance compatible avec ses ambitions européennes.

Le profil de Pocognoli, axé sur le développement des jeunes et la valorisation des talents, correspond à la stratégie sportive de Monaco. Son salaire, jugé raisonnable par rapport aux standards du club, facilite également son intégration sans entraîner de complications financières majeures. Le président Dimitri Rybolovlev et son staff voient en lui un technicien capable de relancer l’équipe tout en intégrant progressivement les jeunes joueurs du centre de formation au plus haut niveau.

Pour l’OM, concurrent direct dans la lutte pour l’Europe, cette nomination pourrait redistribuer les cartes du championnat. Avec Pocognoli aux commandes, Monaco déstabilise aussi un prochain adversaire de l’OM en Ligue des Champions…