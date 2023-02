Mercato OM : L’avenir de Mattéo Guendouzi déjà acté pour cet été?

D’après le journal L’Equipe, l’Olympique de Marseille aurait scellé l’avenir de Mattéo Guendouzi pour cet été. Le club aurait pris la décision de vendre le joueur.

Suivi par Aston Villa et d’autres clubs anglais cet hiver, Mattéo Guendouzi sera certainement l’une des grosses sensations cet été lors du mercato. D’après les informations du journal L’Equipe, le club marseillais aurait déjà acté le départ de l’ancien joueur d’Arsenal.

Un transfert conséquent pour Guendouzi?

Cet hiver, Mattéo Guendouzi n’est finalement pas parti alors que plusieurs écuries souhaitaient le récupérer. Cet été, il pourrait donc partir. Le club et le joueur seraient ouverts à cette possibilité mais à quel prix? L’Equipe confirme qu’il s’agirait d’un transfert conséquent au prochain mercato.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « On sait très bien que Tudor a insisté pour le faire venir… »

Ça en dit long sur le projet de Longoria et McCourt…

« Un départ de Guendouzi ne serait pas à exclure… C’est un joueur de caractère, un pilier du vestiaire. Même si beaucoup pensent que Tudor ne le fait pas jouer à sa place et trouvent qu’il aurait plus de rendement plus bas, moi c’est un joueur que j’aime beaucoup parce qu’il est toujours à fond, il ne triche pas. Il n’a pas peur, il stimule ses camarades. Je le voyais sur un temps long à l’OM, devenir le capitaine… Ça me ferait chier qu’il parte si vite. Ça en dit beaucoup sur le projet. Si tu vends Guendouzi à une somme qui n’est pas refusable, si un club met les sous… Mais si on le vend à 15/20M€, ça me semble léger par rapport à la valeur que je lui prête et ce que j’en attends. Il y a forcément un rapport émotionnel avec le joueur mais ça devrait se monnayer ça ! On le qualifie d’intransférable et ça peut faire monter les enchères. S’il part à un prix moyen, on pourra se dire que le projet que l’on nous vend, celui de McCourt et Longoria… Il n’est pas destiné à te mener très loin et très haut. » Thierry Audibert – Source : Football Club de Marseille (02/01/23)