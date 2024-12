Mercato : L’avis tranché de Charbonnier sur le recrutement de l’OM !

Sur RMC, Lionel Charbonnier s’est exprimé sur le mercato de l’OM. D’après l’ancien gardien, le club marseillais ne devait pas foncer sur des joueurs cet hiver.

L’OM doit se renforcer cet hiver à certains postes. D’après Lionel Charbonnier, les Olympiens ne devraient pas se lancer à corps perdu sur des joueurs pour recruter et faire du nombre. Selon l’ex gardien de l’Equipe de France, il faudrait plutôt tenter de se renforcer à des postes où il y a de vrais besoins.

Pour moi, s’il y a une vraie opportunité à faire, c’est dans l’axe, derrière

« Recruter au mercato hivernal, c’est très compliqué. Est-ce que l’OM est dans une dynamique où il doit absolument recruter ? Je n’en suis pas certain… S’ils le font, c’est avec des pincettes. Je pense qu’il y a un maître mot aujourd’hui à l’OM dans le recrutement, c’est équilibre ! Pour moi, s’il y a une vraie opportunité à faire, c’est dans l’axe, derrière. »

Le mercato d’hiver de l’Olympique de Marseille devrait s’activer dans le sens des départs avec quelques joueurs en manque de temps de jeu. D’après les informations de Foot Mercato, le club olympien aurait tranché pour Bamo Meïté et souhaiterait un prêt avec option d’achat voire un transfert sec. Peu utilisé par Roberto De Zerbi, il ne semble pas entré dans les plans du coach.

Mercato OM : Une porte de sortie en prêt pour Bamo Meité !

Le défenseur central de 23 ans, qui n’a joué que trois matchs en Ligue 1 cette saison, semble de plus en plus éloigné des plans de Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais. Avec une telle concurrence dans la défense de l’OM, l’ancien Lorientais pourrait envisager un prêt pour relancer sa carrière et retrouver davantage de temps de jeu. Une option se dessine en Ligue 1, où Montpellier semble intéressé par son profil pour renforcer son secteur défensif.

Deux postes ciblés par le #MHSC pour se renforcer cet hiver et une priorité nommée Bamo Meïté (OM) selon @lequipe ! L’arrivée du Marseillais en prêt aurait de meilleures chances d’aboutir qu’à l’automne dernier.#teamMHSC 🔷️🔶️https://t.co/u8q0PeOK6e — AllezPaillade.com (@AllezPaillade) December 20, 2024

D’après L’Équipe, Jean-Louis Gasset, l’entraîneur du MHSC, aurait un faible pour Bamo Meïté. Ce dernier l’a côtoyé à la fin de la saison dernière à l’OM, où Gasset avait pris en charge l’équipe en tant qu’intérimaire après le départ de Gennaro Gattuso. Ce passage en terres marseillaises a permis à Meïté de bénéficier d’une certaine confiance de la part de l’entraîneur, ce qui a sûrement contribué à sa bonne relation avec lui. Aujourd’hui, Gasset, en quête de renforts pour son équipe du MHSC, verrait en Meïté un joueur capable d’apporter de la solidité à la défense montpelliéraine.