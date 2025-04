Mercato : le Bayern prêt à payer pour Henrique, le fils de Mido visé et l’arbitre à Monaco… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi :

Le Bayern prêt à payer les 30/35M€ demandés par l’OM pour Henrique ?

L’Olympique de Marseille pourrait bien voir l’un de ses joueurs attirer les convoitises lors du prochain mercato estival. Selon les informations du journaliste Florian Plettenberg de Sky.de, Luis Henrique, ailier ou piston brésilien de 23 ans, est surveillé de très près par l’Inter Milan, mais également par le Bayern Munich.

D’après le journaliste allemand, le club bavarois a déjà entamé des démarches concrètes. « Max Eberl et Christoph Freund ont eu des entretiens initiaux avec la direction de Luis Henrique et ont recueilli toutes les informations pertinentes. Henrique est conscient de l’intérêt du Bayern. Eberl et Freund apprécient la polyvalence du Brésilien de 23 ans. » Une déclaration qui confirme l’intérêt croissant du Bayern Munich pour un joueur qui retrouve du temps de jeu cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Revenu à Marseille après un prêt au Botafogo, son club formateur, Luis Henrique a progressivement retrouvé une place dans la rotation olympienne. Sa polyvalence — capable d’évoluer sur tout le flanc gauche, en tant qu’ailier ou piston — est un atout apprécié par plusieurs clubs européens. « Son prix potentiel, entre 30 et 35 millions d’euros, le rend particulièrement intéressant pour le Bayern. Il est sous contrat avec Marseille jusqu’en 2028. Un joueur à suivre dès maintenant. »

Sous contrat longue durée avec l’OM, Luis Henrique ne sera pas cédé à bas prix. Mais le montant évoqué, compris entre 30 et 35 millions d’euros, reste abordable pour des clubs comme l’Inter Milan ou le Bayern Munich, régulièrement actifs sur le marché des jeunes talents prometteurs.

Si l’intérêt venait à se concrétiser, l’Olympique de Marseille pourrait réaliser une belle opération financière. En attendant, le joueur continue de s’illustrer sous le maillot marseillais, alors que la fin de saison approche et que les rumeurs de transfert s’intensifient autour de son avenir.

Le fils de Mido surveillé par l’OM ?

L’Olympique de Marseille s’intéresse à un jeune joueur prometteur qui porte un nom bien connu des supporters. À seulement 16 ans, Hussein Mido, fils de l’ancien attaquant marseillais Mido, attire l’attention du club phocéen. Le jeune joueur évolue actuellement au sein du Zamalek SC, l’un des clubs les plus réputés d’Égypte.

L’information a été confirmée par son père, Ahmed Hossam Hussein Abdelhamid Wasfy, plus connu sous le nom de Mido, qui a porté les couleurs de l’OM lors de la saison 2003-2004. Dans une déclaration relayée par le média spécialisé King Fut, l’ancien international égyptien a précisé : « L’Olympique de Marseille surveille de près mon fils Hussein. »

Cette déclaration confirme que l’OM garde un œil attentif sur le développement du jeune attaquant, formé dans l’un des meilleurs centres du pays. Ce suivi témoigne de la volonté du club marseillais de continuer à investir sur de jeunes profils à fort potentiel, dans la lignée de sa politique de recrutement orientée vers l’avenir.

Pour le moment, aucune offre officielle n’a été formulée et aucune discussion formelle n’a été annoncée entre les deux clubs. Toutefois, l’intérêt affiché par Marseille pourrait évoluer dans les prochaines semaines. Le profil de Hussein Mido, alliant filiation avec un ancien joueur du club et formation dans un championnat en progression, constitue un point de curiosité pour les recruteurs marseillais.

Reste à savoir si cette piste aboutira à une proposition concrète. En attendant, l’OM poursuit son observation du jeune joueur, dans un contexte où la détection de talents précoces est devenue un enjeu central pour les clubs européens. Le dossier Hussein Mido pourrait donc revenir sur le devant de la scène lors des prochaines périodes de transferts.

Benoit Bastien arbitrera Monaco – OM

Ce samedi l’Olympique de Marseille jouera la 29e journée de Ligue 1 face à l’AS Monaco au Stade Louis II. L’arbitre de la rencontre est connu !

C’est officiel, l’Olympique de Marseille affrontera ce samedi l’AS Monaco pour le compte de la 29e journée. Ce match sera arbitré par Benoit Bastien, un homme qui n’a pas laissé que de bons souvenirs cette saison. En effet, il était au sifflet pour la rencontre face à Lyon où Leonardo Balerdi avait été injustement expulsé.

Cette statistique qui résume parfaitement la saison de l’OM !

Dimanche soir, les Marseillais se sont imposés 3-2 contre Toulouse au Stade Vélodrome, mettant fin à une série de trois défaites consécutives en championnat (face à Lens, au PSG et à Reims). Ce succès leur a permis de reprendre la deuxième place du classement avant un déplacement crucial à Monaco, troisième avec 50 points.

Ce match contre Toulouse symbolise les contradictions marseillaises cette saison. En attaque, les hommes de Roberto De Zerbi continuent de performer. Avec 57 buts inscrits après 28 journées, ils signent leur meilleur total depuis la saison 1971-1972 (59 buts à l’époque). En comparaison, l’OM avait marqué 41 buts l’an dernier, 53 en 2022-2023 sous Igor Tudor, et 43 en 2021-2022 avec Jorge Sampaoli.

Attaque prolifique, défense fragile !

Mais cette efficacité offensive est contrebalancée par une défense fragile. Le club a déjà encaissé 38 buts, soit son pire total à ce stade depuis 1984-1985 (48 buts encaissés). Ces dernières saisons, l’OM n’avait concédé que 33 buts en 2023-2024, 28 en 2022-2023 et 26 en 2021-2022.

Le site spécialisé statsomp.fr a mis en avant ce paradoxe marquant de la saison marseillaise. Malgré leur puissance offensive, les Olympiens peinent à maintenir leur but inviolé. En effet, ils n’ont réalisé que quatre clean sheets en 28 journées, un chiffre faible pour un club qui ambitionne une place sur le podium en fin de saison. À six journées de la fin, l’OM devra trouver un équilibre s’il veut sécuriser sa place en Ligue des champions.