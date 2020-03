Mercato : Le coach de Newcastle s’inquiète mais veut tout faire pour retenir sa pépite visée par l’OM !

Libre en juin prochain, le jeune milieu de terrain Matty Longstaff attise les convoitises. L’OM aimerait réccupérer le joeuur mais Newcatle veut tout faire pour le prolonger…

Il y a 10 jours, plusieurs médias anglais affirmaient que l’OM s’était positionné sur Matthew Longstaff, milieu de terrain de Newcastle qui sera libre au mois de juin. Le club anglais espère faire signer un nouveau contrat à son milieu de terrain de 19 ans malgré les avances de l’OM, l’Inter Milan ainsi que des clubs allemands. Selon le Daily Mirror, rien ‘est encore acté et le jeune joueur attend des nouvelles de son club. Newcastle est 14e de Premier League avec 5 points d’avance sur le 18e, Bournemouth. Le média anglais précise que si Matthew Longstaff ne prolonge pas d’ici juin, son indemnité de formation coutera 465000€ au club qui le convaincra.

Interrogé par le Daily Star, le coach des Magpies, Steve Bruce s’inquiète de la situation mais veut conserver le jeune talent.

cette situation est préoccupante — Bruce

« Je sais bien que des clubs lui parlent en ce moment, et cette situation est préoccupante. Je lui parle régulièrement et continuerai à le faire. Il sait à quel point le club et moi souhaitons qu’il reste ». Steve Bruce – source : Daily Star