Mercato OM : De la concurrence dans le dossier Longstaff?

L’Olympique de Marseille serait intéressé par le milieu de terrain de Newcastle, Matthew Longstaff. Selon un média anglais, les dirigeants des Magpies souhaiteraient le conserver mais il y a de la concurrence…

L’OM va devoir se renforcer cet été en vue d’une probable qualification en Ligue des Champions. Cependant, avec les problèmes financiers du club, il paraît compliqué de voir de gros noms arriver au mercato. C’est pourquoi les dirigeants doivent recruter malin.

Ce vendredi, plusieurs médias anglais affirmaient que l’OM se serait positionnés sur Matthew Longstaff, milieu de terrain de Newcastle qui sera libre au mois de juin. Le club anglais n’aurait pas laissé tomber le dossier et souhaiterait tout de même le conserver malgré les avances de l’OM, l’Inter Milan ainsi que des clubs allemands…

#NEWMUN

Le dimanche sympa de Matty Longstaff à St James Park @NUFC :

👶 1e match en EPL dans le club de sa ville à 19 ans

⚽️ Premier but (et quel but !)

🏆 Victoire contre @ManUtd

Le meilleur de la Premier League, seulement sur CANAL+ https://t.co/SvrNRkpXf1 pic.twitter.com/R7v3sUfpK4

— Canal Football Club (@CanalFootClub) October 6, 2019