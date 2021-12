Mercato : Le FC Seville prépare un sale coup à l’OM !

L’Olympique de Marseille aurait reçu une proposition de prêt d’Anthony Martial pour pouvoir récupérer Boubacar Kamara. Manchester United aurait également eu une offre de Séville pour le prêt de l’international français !

Ces dernières heures ont été mouvementées côté mercato OM ! RMC Sport affirme que Manchester United a lancé les grandes manoeuvres pour récupérer Boubacar Kamara, également pisté par le FC Barcelone ou même par Newcastle.

Le FC Séville a formulé une offre pour Anthony Martial !

Afin de prendre la primeur sur les Magpies, la direction de Manchester aurait proposé le prêt d’Anthony Martial pour 6 mois, étant donné que l’attaquant français ne joue plus beaucoup avec le club de Premier League.

Mais selon les informations de Sky Sport, le FC Séville est également sur le dossier ! Anthony Martial ferait l’objet d’une offre de prêt jusqu’à la fin de la saison. Cette dernière ne contiendrait aucune option de rachat pour la saison prochaine… Un coup dur pour l’OM si le Français choisissait le club andalou.

Martial sent que c’est le moment de changer, d’aller jouer ailleurs — Rangnick

Après Ole Gunnar Solskjaer, c’est Ralf Rangnick qui a repris Manchester United. Interrogé par la BBC sur l’avenir de l’attaquant français le coach intérimaire confirme qu’il a des envies d’ailleurs et pourrait bien partir dès cet hiver pour retrouver du temps de jeu.

« On a longuement parlé, a reconnu le technicien allemand. Il m’a dit qu’il était à Manchester United depuis sept ans et qu’il sent que c’est le moment de changer, d’aller jouer ailleurs. Je crois que c’est légitime. Je peux le suivre mais il faut aussi tenir compte de la situation du club. C’est une période de Covid, on dispute trois compétitions dans lesquelles nous avons des ambitions. On veut réussir (…) De ce que je sais, nous n’avons reçu aucune offre et tant que ce sera le cas, il restera » Ralf Rangnick – Source : BBC