Mercato : Le Paris FC tente un énorme coup avant d’affronter l’OM

Promu en Ligue 1 et déterminé à s’y installer durablement, le Paris FC s’apprête à frapper un grand coup sur le marché des transferts. À la veille d’un rendez-vous important face à l’Olympique de Marseille, le club francilien est tout proche de finaliser l’arrivée de Ciro Immobile, selon plusieurs sources concordantes en Italie.

Un besoin clair : un buteur pour sécuriser le maintien

Depuis le début du mercato hivernal, le Paris FC cherche activement un attaquant capable d’apporter un vrai poids offensif. Malgré le recrutement estival de Willem Geubbels, les dirigeants parisiens restent sur leur faim. L’ancien Lyonnais n’a inscrit que trois buts en seize apparitions en Ligue 1, malgré des prestations jugées intéressantes.

Actuellement quatorzièmes du championnat, les hommes de Stéphane Gilli veulent se donner les moyens de sécuriser leur maintien. Plusieurs pistes ont été explorées ces dernières semaines, dont celle menant à Mathys Tel. Mais alors que l’attaquant formé à Rennes devrait rester à Tottenham, le PFC s’est tourné vers un profil plus expérimenté.

A lire aussi : Paris FC – OM : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?

Des négociations avancées selon Fabrizio Romano

D’après les informations de Fabrizio Romano, le Paris FC est en négociations avancées pour recruter Ciro Immobile. Un accord serait quasiment trouvé avec Bologne, où évolue actuellement l’attaquant italien de 35 ans. Il reste désormais à convaincre le joueur de rejoindre la capitale française.

Les discussions évolueraient favorablement et, en cas d’accord définitif avant la fin du mercato, Immobile viendrait passer sa visite médicale à Paris. Sky Italia ajoute que le joueur pourrait signer un contrat courant jusqu’en 2027, preuve de l’ambition du projet parisien.

Un pari mesuré… au potentiel énorme

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec Bologne, Ciro Immobile ne devrait pas représenter un investissement financier majeur. Cette saison, l’international italien n’a pas encore trouvé le chemin des filets en neuf apparitions avec le club transalpin.

Le Paris FC tente néanmoins un pari audacieux : relancer un attaquant en difficulté après des passages compliqués à Besiktas puis à Bologne. Mais le potentiel reste immense. Entre 2016 et 2024, Immobile a inscrit 207 buts en 340 matches avec la Lazio, s’imposant comme l’un des attaquants les plus prolifiques du football européen. Champion d’Europe avec l’Italie en 2021, le vétéran pourrait apporter expérience, leadership et efficacité à un effectif encore jeune.