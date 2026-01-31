L’OM se déplace à paris pour y affronter le PFC ce samedi soir, le match compte pour la 20e journée de la Ligue 1. A quelle heure et comment voir ce match entre le 3e et le promu ?

L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi doit se relancer après une cuisante défaite face à Bruges mercredi synonyme d’une élimination de la C1. Emerson est forfait, Gomes suspendu !

Paris FC – OM : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match Paris FC – OM aura lieu samedi 31 janvier 2026 à 17h00.

Il sera diffusé en exclusivité sur beIN SPORTS 1 !

Comment voir Paris FC – OM en streaming ?

Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur beinsports.com !

