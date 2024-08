Mercato : Le rêve d’un ancien crack de De Zerbi à l’OM éteint?

Ancien joueur de Roberto De Zerbi, Ansu Fati était mis de côté par le FC Barcelone. La décla d’Hansi Flick à son sujet met un coup de froid au rêve de le revoir sous les ordres du coach italien.

L’Olympique de Marseille était à la recherche d’un ailier gauche. La rumeur de voir Ansu Fati à l’OM sous Roberto De Zerbi qu’il a connu à Brighton a débuté sur les réseaux sociaux. Seulement, le coach du FC Barcelone, Hansi Flick s’est exprimé sur l’avenir de l’ailier espagnol.

« J’espère que quand Ansu reviendra, il montrera le même niveau qu’en pré-saison. Il faut prendre soin de lui », a déclaré l’entraîneur dans des propos relayés par Fabrizio Romano sur son compte X.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Les pistes se multiplient pour Mbemba

🔵🔴 Hansi Flick on Ansu Fati: “I hope that when Ansu returns, he will show the same level as he did in pre-season”.

“We have to take care of him”. pic.twitter.com/VBg789F4TC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2024