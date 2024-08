Mercato OM : Visite médicale aujourd’hui pour Jonathan Rowe !

L’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir sa dixième recrue estivale. Il s’agit du jeune international espoir anglais de 21 ans Jonathan Rowe. Le joueur est attendu ce mercredi dans la cité phocéenne pour signer son contrat avec l’OM.

Jonathan Rowe était la priorité de Roberto De Zerbi pour le poste d’ailier gauche. Son vœu est sur le point d’être exaucé. En effet comme annoncé hier par le site Foot Mercato, un accord a été trouvé entre Norwich et l’OM pour le transfert du jeune international espoir anglais.

Le joueur rejoindra l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt payant de 3 millions d’euros avec option d’achat obligatoire d’un montant d’environ 14 millions d’eurosL’attaquant est attendu à Marseille ce mercredi en fin de matinée. Il passera ainsi aujourd’hui la traditionnelle visite médicale avant de signer son nouveau contrat avec l’OM.

A moins d’un coup de théâtre Jonathan Rowe sera donc olympien et il pourrait être présent dans la groupe pour affronter Reims ce dimanche au stade vélodrome. La révélation de Premiership la saison dernière (12 buts 4 passes décisives) sera ainsi en concurrence avec Luis Henrique au poste de d’ailier gauche dans le monde de De Zerbi.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have sent new bid to Norwich for Jonathan Rowe as top target since July.

Negotiations are advancing as Rowe told clearly to Norwich that he wants to play for OM.

Total proposal now worth over £13m, as @JPercyTelegraph reports. pic.twitter.com/qk2XZATBGY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024