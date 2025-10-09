Mercato : Les équipes les plus chères de Ligue 1 : le PSG loin devant, l’OM dans le top 4

L’Observatoire du football CIES a publié cette semaine son rapport hebdomadaire consacré à la valorisation des effectifs des clubs européens. L’étude se penche sur l’évolution de la valeur marchande des équipes du « Big 5 », dont la Ligue 1, en tenant compte des mouvements du dernier mercato. Résultat : si certains clubs français ont vu leur cote grimper, d’autres connaissent un net recul.

Avec un effectif estimé à 1,440 milliard d’euros, le Paris Saint-Germain domine très largement le classement français. Le club de la capitale se classe même cinquième à l’échelle européenne, juste derrière Chelsea (1,807 Md€), le Real Madrid (1,684 Md€), Manchester City (1,485 Md€) et Arsenal (1,474 Md€).

Le PSG est aussi celui qui enregistre la plus forte progression sur un an, avec une hausse estimée à +303 millions d’euros, reflet d’un effectif renforcé et valorisé par plusieurs jeunes talents.

Monaco et Strasbourg en embuscade

Derrière le géant parisien, on retrouve l’AS Monaco avec 440 millions d’euros, confirmant la solidité de son modèle axé sur la formation et la revente.

La surprise vient de Strasbourg, troisième du classement avec 335 millions d’euros. Le club alsacien, désormais soutenu par le groupe BlueCo (propriétaire de Chelsea), voit logiquement sa valeur bondir après un mercato ambitieux.

L’OM et Lyon reculent, Rennes en difficulté

L’Olympique de Marseille se classe quatrième avec 280 millions d’euros, devant l’Olympique Lyonnais (248 M€). Malgré des investissements notables, ces deux clubs restent à bonne distance du trio de tête.

Le Stade Rennais, lui, connaît la plus forte baisse sur un an avec une perte estimée à 121 millions d’euros, conséquence d’un effectif rajeuni et d’un mercato plus mesuré.

Enfin, Nice (160 M€) et Lens (149 M€) ferment la marche parmi les huit effectifs les plus valorisés de Ligue 1.

Comment le CIES calcule ces valorisations

Ce classement s’appuie sur la méthodologie développée par l’Observatoire du football CIES, qui estime la valeur marchande potentielle de chaque joueur appartenant à un club. Le calcul repose sur de nombreux critères : âge, durée du contrat, poste, performances individuelles, résultats collectifs et statut international.

L’étude distingue deux types d’évolution sur un an : l’évolution brute, qui mesure la hausse ou la baisse de la valeur totale de l’effectif, et l’évolution nette, qui prend aussi en compte les opérations de transferts réalisées lors des deux derniers mercatos. Cette approche met ainsi en lumière non seulement la valeur sportive des joueurs, mais aussi la qualité de la gestion des clubs sur le marché des transferts.

Classement des effectifs les plus chers de Ligue 1 (CIES – octobre 2025)

Paris Saint-Germain – 1 440 M€ AS Monaco – 440 M€ RC Strasbourg – 335 M€ Olympique de Marseille – 280 M€ Olympique Lyonnais – 248 M€ Stade Rennais – 218 M€ OGC Nice – 160 M€ RC Lens – 149 M€

