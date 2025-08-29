Mercato : Letang dénonce la démarche de l’OM !

L’avenir d’Edon Zhegrova s’invite déjà dans l’actualité du mercato estival. Interrogé ce vendredi sur RMC, le président du LOSC, Olivier Létang, a tenu à réagir aux rumeurs évoquant un accord entre l’OM et l’ailier kosovar. Le dirigeant lillois s’est dit étonné des informations qui circulent et a rappelé le cadre réglementaire.

“Il y a un accord entre l’OM et Edon ? Je suis surpris moi ! Parce que nous, on a aucun contact avec l’Olympique de Marseille et les textes sont assez clairs. Il est interdit de contacter un joueur d’un autre club sans le demander au club avec lequel le joueur est sous contrat”, a lancé Olivier Létang, visiblement agacé par la tournure des événements.

Letang dénonce l’approche de l’OM pour Zhegrova !

Le patron du LOSC a même été plus loin, en pointant du doigt les agissements supposés de Roberto De Zerbi. Selon lui, l’entraîneur marseillais serait intervenu directement auprès du joueur. “Je pense qu’il y a des règles de vie et des attitudes qui doivent être respectueuses. J’ai entendu ce matin qu’y compris l’entraîneur de Marseille avait parlé à mon joueur. C’est surprenant mais on n’est pas à une surprise près avec l’Olympique de Marseille”, a-t-il ajouté.



Ces déclarations mettent en lumière un dossier sensible, alors que le Kosovar de 25 ans est encore lié contractuellement au club nordiste. En rappelant la réglementation de la FIFA, Olivier Létang insiste sur l’obligation pour un club intéressé de passer par la voie officielle et de prévenir l’institution détentrice du contrat du joueur.