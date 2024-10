Mercato : L’improbable rumeur Rashford à l’OM !

Après la rumeur Pogba, l’OM ferait partie des clubs attentifs à la situation de Marcus Rashford, en difficulté à Manchester United !

C’est la folle rumeur de ce lundi soir : d’après le média anglais TeamTalk, l’Olympique de Marseille figurerait parmi les clubs attentifs à la situation de Marcus Rashford. Le PSG est également sur la piste pour le mercato d’hiver qui arrive dans quelques mois. Ce serait un énorme coup pour l’OM mais cela semble difficile d’y croire malgré tout.

Two European heavyweights have joined Paris Saint-Germain in tracking Marcus Rashford, TEAMtalk can reveal 👀 #MUFC@FrazFletcher https://t.co/5qT9y2LmgN

— TEAMtalk (@TEAMtalk) October 21, 2024