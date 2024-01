Mercato : L’OM a coché le nom d’un attaquant pour cet hiver?

Alors que Pablo Longoria a affirmé que seul un latéral gauche était observé pour cet hiver, Sky Sports annonce que l’OM suit la situation de Giovanni Reyna !

L’Olympique de Marseille n’a recruté que Jean Onana pour le moment. Lors de la présentation du milieu de terrain ce jeudi, Pablo Longoria a confirmé qu’il était toujours à la recherche d’un latéral gauche pour compléter l’effectif de Gennaro Gattuso. Josh Doig serait la piste privilégiée.

Pourtant, il ne semble pas être le seul joueur observé ! Selon Sky Sports, l’OM suit la progression de Giovanni Reyna, joueur du Borussia Dortmund. Le club allemand serait également sondé par le FC Séville pour son international américain. Le milieu offensif pourrait partir cet hiver en prêt jusqu’à la fin de la saison.

🔴 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 – Selon Sky Sport Germany 🗞️, l’#OM s’intéresse à Giovanni Reyna 🇺🇸 pour ce #MercatOM. Un duel est en cours avec le FC Séville 🇪🇸 et le média affirme que les deux clubs se sont récemment renseignés auprès du Borussia Dortmund 🇩🇪 afin d’obtenir les… pic.twitter.com/Cv1oosVpQf — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) January 11, 2024

Pour Daniel Riolo, la déception se fait ressentir. Le journaliste de l’After sur RMC pointe du doigt l’aspect émotif des recrutements de l’Olympique de Marseille lors des dernières année. Pour cet hiver 2024, il ne le ressent absolument pas et semble déçu des pistes de l’OM.

« Onana? Ça ne va pas faire rêver les foules… L’an dernier l’OM, Ounahi ça faisait rêver les foules et Vitinha ça intriguait ! Tu pouvais placer des espoirs en eux. Il s’est passé des choses. A tous les mercatos à l’OM, il se passe des choses ! Les émotions sont là, elles existent. Là j’ai l’impression que dans ce mercato, Pablo Longoria, la machine à émotion, il l’a laissé à la cave ! Une doublure à Lodi? Ils vont essayer BM(W)? Josh Doig pisté? A chaque fois ils prennent des inconnus, on prend des gens et on voit ce que ça donne »