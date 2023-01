Mercato : L’OM a lancé les discussions avec deux numéro 9 de Ligue 1?

Après l’arrivée annoncée de Ruslan Malinovskyi, l’Olympique de Marseille serait déterminé à l’idée de récupérer un numéro 9. D’après plusieurs rumeurs, le club discute avec deux attaquants de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille s’est activé sur les départs avec Gerson, Touré, Suarez et Targhalline. C’est maintenant l’heure de se renforcer offensivement et ça devrait débuter avec le deal Ruslan Malinovskyi au poste de milieu offensif. Seulement, l’OM doit aussi recruter un numéro 9 cet hiver.

Deux buteurs pistés par l’OM?

D’après les informations de Fabien Guyon, le club discuterait avec deux attaquants expérimentés de Ligue 1 dont le nom n’a pas encore fuité. Igor Tudor aurait cependant choisi entre les deux et Pablo Longoria aurait approfondi les discussions avec ce dernier. Dernièrement, les noms d’Andy Delort et Wissam Ben Yedder ont été cités comme des pistes de l’OM et pourraient donc coller au profil dessiné par le journaliste.

Info : à la recherche d’un n°9, l’#OM discute actuellement avec deux attaquants expérimentés de Ligue 1. Igor #Tudor a donné sa préférence. Comme annoncé par @A_LaCommanderie, Pablo #Longoria avance très positivement sur le désir de son coach. pic.twitter.com/hwvWHz6CI8 — Fabien Guyon (@FabienG22) January 7, 2023

Papin veut un élément offensif

Selon la Provence, Jean-Pierre Papin estimerait « en privé » que la priorité marseillaise en terme de recrutement serait l’arrivée d’un vrai numéro 9. L’objectif de Longoria est de remplacer Gerson qui s’est engagé avec Flamengo, ensuite il faudra trancher concernant le profil du joueur qui prendra la place d’Amine Harit, un prêt de Malinovskyi semble être la priorité mais l’option de recruter un attaquant et de repositionner Sanchez un cran plus bas… Pablo Longoria avait convié les journalistes en conférence de presse au centre RLD mi novembre afin de faire un bilan sur cette première partie de saison. Le président avait officialisé l’arrivée de Jean Pierre Papin à l’OM.

« Je tiens à officialiser l’arrivée de Jean-Pierre Papin à l’OM. Il va partir avec l’équipe en Espagne. C’est important de clarifier sa fonction. Depuis que je connais Jean-Pierre, il a une façon très intelligente d’identifier les petits détails autour d’un club. Il va être en contact quotidien avec moi, David (Friio) et Javier (Ribalta). Il va être présent à tous les matchs, à domicile comme à l’extérieur. Avec sa vision, il peut nous donner de bons conseils. Pour construire un club, tu dois avoir des gens à qui l’histoire du club appartient. C’est très important d’avoir Jean-Pierre. Nous, les trois Espagnols, on n’a pas certains petits détails. Quand je partirai de ce club, personne ne se rappelera de qui j’étais dans cinq ans. Mais, dans 100 ans, tout le monde se rappelera de Jean-Pierre Papin. Il va être en contact avec les joueurs. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)