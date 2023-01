OM : Tudor veut retenir une leçon de ce match face à Hyères

Igor Tudor était en conférence de presse ce samedi soir après la victoire face à Hyères en Coupe de France. Le coach croate veut retenir une leçon de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France après cette victoire face au Hyères FC, club de National 2. Igor Tudor était en conférence de presse après la rencontre afin de debriefer ce match. Le coach veut retenir une leçon !

Quand on joue une rencontre contre un club de division inférieure, il faut tout donner pour éviter de se retrouver dans une situation compliquée — Tudor

« C’était un match difficile à gérer, typiquement le match piège de coupe de France. Avec le carton rouge, cela a changé totalement la donne on a dû pousser fort 90 minutes.On a essayé, ce n’était pas la première fois qu’il a joué à ce poste. C’est difficile à juger avec le match d’aujourd’hui, c’était une rencontre étrange à comprendre car on a dû jouer avec un élément en moins. On verra par la suite si on le réutilise à ce poste. De la confiance? Bien entendu. C’était très important pour la motivation de l’équipe de gagner ce match. On peut aussi en tirer une petite leçon pour l’avenir : quand on joue une rencontre contre un club de division inférieure, il faut tout donner pour éviter de se retrouver dans une situation compliquée. On peut parler de la qualité de la pelouse, c’est la petite différence dans ce genre de matches. Il faut faire avec, ça n’aide pas, mais il faut rester toujours concentrés. Je devais m’adapter parce qu’il n’y avait pas beaucoup de joueurs sur le banc à disposition. On a dû inventer quelque chose pour pouvoir marquer et tirer le meilleur de chaque joueur. Donc j’ai joué avec Sanchez et Bamba devant et puis on a fait un choix de passer en 5-3-1 (avec l’entrée de Rongier à la place de Sanchez) pour garder le résultat et contrôler la fin de match. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (07/01/23)