Mercato : L’OM a pris une décision concernant Pau Lopez?

D’après les informations de L’Equipe, l’Olympique de Marseille s’interroge sur la possibilité de mettre en concurrence Pau Lopez pour la saison prochaine.

Ces dernières semaines, les prestations de Pau Lopez ont été remise en cause par l’Olympique de Marseille. La Provence expliquait cette semaine que sa performance face au LOSC aurait été pointé du doigt en interne. De quoi relancer son avenir? Titulaire indiscutable cette saison, il pourrait être concurrencé la saison prochaine comme l’affirme L’Equipe ce samedi avant la rencontre face à Brest.

Les dernières rumeurs mercato évoquaient bien la possibilité de voir un nouveau gardien débarquer. Dans les médias, on a beaucoup parlé de Yacine Bounou ou encore d’Alban Lafont pour venir renforcer ce poste. Ruben Blanco devrait retourner dans son club en Espagne et le jeune Simon ne semble pas être dans les petits papiers de Pablo Longoria pour occuper un poste plus haut dans la hiérarchie marseillaise au poste de gardien.

Je ne vois pas l’intérêt de recruter un gardien

Dans DFM, Jean-Charles De Bono est revenu sur l’intéret de l’Olympique de Marseille pour Alban Lafont. L’ancien joueur de l’OM doute des capacités de l’international français. et estime que son recrutement ne ferait que mettre des bâtons dans les roues de Pau Lopez : « Il n’est pas très constant sur toutes les saisons qu’il a jouées. Il peut passer au travers d’un match. Gérard Gili expliquait qu’il n’était pas très fan du joueur et qu’il ne le voyait pas évoluer à un haut niveau. Je suis assez d’accord avec lui. Il a quelques absences. Ce qui me dérange, c’est que si on parle de Lafont, on oublie Simon (Ngapandouetnbu). Je ne sais pas si ce serait une bonne idée de se séparer de Paul Lopez. Il a trouvé son rythme de croisière avec l’OM. Il fait de très bonnes prestations. Je ne vois pas l’intérêt. La seule raison de la faire partir, c’est de prendre un gardien d’un niveau vraiment supérieur. Une nouvelle concurrence entre Lopez et Lafont pourrait être néfaste pour le club. »